Freste mot dommeren: – Det er så jævlig dårlig

Sola-Storhamar 27-28 (12-12)

Sola tok første stikk i sluttspillsemifinalen mot Storhamar. Da ble det et thriller-oppgjør mellom seriens andre- og tredjeplass. Etter ekstraomganger vant Sola til slutt 29-27.



Og den andre semifinalen ble ikke mindre dramatisk.



Storhamar var oppe i en tremålsledelse da da Olivia Löfqvist lå på bakken og holdt seg til ansiktet. Kenneth Gabrielsen raste da dommeren ikke stoppet spillet.

– Hei! Du må følge med! Det er ansiktet, brøt Storhamar-treneren ut.

– Det er så jævlig dårlig.

Dommeren forklarte til Gabrielsen at han trodde spilleren hadde fått luften slått ut av seg.

Etter kampen var det en lettet trener. Storhamar utlignet til 1-1 i semifinalen.

– Nå er snart halve lønnsbudsjettet på NAV, så det er ille, sier Kenneth Gabrielsen til TV 2.



Den tredje semifinalen spilles 19.mai.

– Nå tror jeg det er håndballfri torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det er rovdrift og galskap, sier Gabrielsen om skadeproblemene og det hektiske kampprogrammet.

Slapp med skrekken

To minutter før pause kom Live Rushfeldt Deila på et gjennombrudd. Bakspilleren ble liggende etter at hun landet på det høyre kneet og var tydelig preget.

23-åringen fikk hjelp av lagets fysioterapeut og kunne gå selv av banen.

På tribunen fulgte landslagssjef Thorir Hergeirsson nøye med. Rushfeldt Deila fikk sin landslagsdebut i mars mot Montenegro. Da ble Sola-spilleren hyllet av landslagskollegaene etter at hun scoret fem mål i sin første landskamp.

TILSTEDE: Landslagssjef Thorir Hergeirsson var på tribunen og fulgte sluttspillsemifinalen mellom Sola og Storhamar. Foto: TV 2 Sport 2

Kaja Horst Haugseng utlignet for hjemmelaget i siste sekund før pause og det stod 12-12 før den andre omgangen.



Men Rushfeldt Deila var tilbake i den andre omgangen. Bakspilleren scoret to mål på rappen og reduserte til 15-17 for hjemmelaget.

Lagene fulgte hverandre hakk i hæl, men Mia Zschocke ønsket ikke at det skulle være Storhamars siste kamp for sesongen. Tyskeren banket sitt sjette mål til 22-20.

– Det er den beste kampen jeg har sett av henne i Storhamar-drakta, sa TV 2s håndballekspert Ida Alstad om Zschocke.

Storhamar vant til slutt 28-27 etter dramatiske sluttsekunder. Det blir dermed en avgjørende kamp på Hamar 19.mai.