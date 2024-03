Fra millioner i minus til pluss

SNUOPERASJON: Drammens trener og daglige leder Kristian Kjelling har jobbet hardt for å få klubben til å unngå konkurs. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Drammen Håndballklubb var nær konkurs. Nå kan klubben og Kristian Kjelling juble for en økonomisk snuoperasjon.

På årsmøtet mandag kveld kunne Drammen Håndballklubb presentere et regnskap med et overskudd på 100.000 kroner for 2023.

Det er en voldsom kontrast til året før. Da var klubben på vei mot konkurs.

I spissen for snuoperasjonen står Kristian Kjelling som både er trener og daglig leder i den tidligere storheten.

Men han innrømmer at det har kostet sportslig.

– I lang tid har dette gått ut over det sportslige. Vi har måttet selge spillere for å redde økonomien, og vi har solgt oss fra topplasseringer, sier Kristian Kjelling til TV 2.

I PLUSS: Drammen Håndballklubb har gått fra nær konkurs til pluss. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Det er bare å takke



Som TV 2 tidligere har omtalt gikk Kristian Kjelling inn i en dobbeltrolle som trener og daglig leder i november 2022.



Da viste prognosen ut året at klubben lå nær fem millioner kroner bak budsjett på en omsetning på 12 millioner kroner.

Det var ikke penger til å betale lønninger og regninger. Likviditeten var null og Drammen HK var nær konkurs.



På to måneder ble det hentet inn nok penger til at lønninger og regninger ble betalt. Og klubben fikk begrenset underskuddet i 2022 til knappe tre millioner kroner.

I løpet av 2023 ble millioner i minus snudd til et lite pluss. Tallene som ble lagt fram på årsmøtet viser 100.000 kroner i overskudd. Omsetningen er fortsatt på drøye 12 millioner kroner, men inntektene har økt med tre millioner.

I 2024 startet Drammen i pluss, men egenkapitalen er fortsatt negativ.

– Det er mye jobb som gjenstår, men det er en stor snuoperasjon som er gjort på kort tid. Det er bare å takke gode partnere høyt og tydelig. Det hadde ikke gått uten de som er villige til å satse for at vi fortsatt skal ha en håndballklubb i byen, sier Kjelling.

Utvikler nytt produkt

Men det har altså kostet sportslig. For mens det økonomisk er snudd fra minus til pluss, har plasseringene gått fra pluss til minus.

– Vi kjempet om titler og tok bronse i serien flere sesonger på rad. Forrige sesong ble det en fjerde plass, og framover er topp seks det som er realistisk, forteller den tidligere landslagsstjernen.

– Økonomisk styring og trygghet for at det ikke blir konkurs og at lønninger blir utbetalt, er helt avgjørende.

Drammen har måttet sette tæring etter næring og i det utvikle et nytt produkt. Så langt har sponsorene omfavnet tanken.

– Vi kjemper i utgangspunktet ikke om gullet, men vi spiller med unge gutter og skal kjempe i toppen. Det er situasjonen nå. Fokuset sportslig er å bidra til at unge gutter får oppfylt sine drømmer, forteller Kjelling.

Fire serierunder før serieslutt ligger Drammen på en femte plass à poeng med Runar på fjerde. Det er tre poeng opp til ØIF Arendal på bronseplassen.