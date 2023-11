I VM-oppkjøringen er Marie Davidsen (30) og Olivia Lykke Nygaard (22) nummer en og to til å vokte buret for de norske håndballjentene.

Men de lever på lånt tid, for ingen vet når eller om den rutinerte duoen med Katrine Lunde (43) og Silje Solberg-Østhassel (33) melder seg klare for spill igjen.

Davidsen og Nygaard har til sammen 16 landskamper sammenlignet med Lundes 343 og Solberg-Østhassels 191 kamper.

– De to andre er veldig rutinerte, så jeg forstår at det kommer spørsmål. Det er selvfølgelig noe usikkert i det når man ikke har to av de mest rutinerte i landslaget i målet, men man må prøve å gjøre sin jobb og satse på at det er godt nok, forteller Marie Davidsen i TV 2s podcast «Kommentatorbua».

– Står i det

Olivia Lykke Nygaard fikk sin landslagsdebut under Golden League i mars mot Tsjekkia.

Storhamar-målvakten forteller at de har god dialog med trenerteamet og får løpende oppdateringer om status rundt Lunde og Solberg-Østhassel.

– Jeg står i det. Jeg er ny på landslaget og det er en stor drøm hvis man faktisk får dra til mesterskap. Så jeg prøver å ta dag for dag, og kose meg, forteller 22-åringen.

– Det er spennende og artig å få muligheten. Silje og Katrine er to av de desidert beste målvaktene i verden. Man må prøve å gjøre sitt beste og bidra med det man kan, legger Davidsen til.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fortalte på onsdagens pressetreff at Lunde og Solberg-Østhassel er tilstede på landslagssamling og at de begge er i fin utvikling.

De kan rekke mesterskapet, men er ikke kampklare nå.

– Marie og Olivia er begge fit for fight og klare for å spille kampene i Posten Cup. De er begge i god form, sa Hergeirsson.

DUO: Olivia Lykke Nygaard og Marie Davidsen er klare for å vokte det norske buret for håndballjentene i Posten Cup. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

TV 2s ekspert: – Et press

Det blir dermed Nygaard og Davidsen som skal vokte det norske målet mot Angola, Island og Polen uken før VM-start.

De er nå nummer én og to. De blir nummer to og tre hvis Lunde blir klar. Eller tre og fire dersom både Lunde og Solberg-Østhassel blir klare.

– Det er en ypperlig mulighet til å kunne vise seg fram. Det blir mange øyne retta mot dem, og det er et press. Det vil være det, forteller TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det er en grunn til at noen har 343 landskamper og noen har få - de andre har stått der så lenge at det har vært nærmest umulig å komme inn. De vil ikke være der for evig, så jo mer erfaring de rundt får er en viktig del av det hele, legger Svele til.

CSM Bucuresti-målvakt Davidsen og Nygaard er klare for å ta utfordringene på strak arm.

– Hva får vi se?

– Jeg er offensiv i spillestilen og har engasjement. Jeg er trygg på distanseskudd. Jeg vet mine kvaliteter og jeg vet at jeg er veldig god på mitt beste. Så gjelder det å ha tro på det og ta mulighetene, svarer Davidsen.

– Jeg byr på eksplosivitet og så elsker jeg et raskt håndballspill, så jeg vil veldig gjerne ha ballen fort ut i spill sånn at vi kan bruke den løpskapasiteten som er i laget. Langskudd er jeg også veldig glad i, forteller Nygaard.