Forlenget med ettertraktet spiller

BESTEMT SEG: Maja Furu Sæteren har signert med Larvik for to nye år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det 20 år gamle stjerneskuddet har hatt en forrykende sesong i Larvik, der hun snitter på ni mål per kamp.

Se Larvik-Storhamar lørdag fra kl. 18.00 på TV 2 Sport 2 og Play.



Det ga den tidligere verdensmesteren for juniorer plass i VM-troppen til Thorir Hergeirsson.

Maja Furu Sæteren er ønsket av mange klubber, men har nå valgt å skrive en ny toårskontrakt med Larvik.

– Det er en kontrakt på to år med noen klausuler på det sportslige, men jeg ser for meg at jeg blir i Larvik de to kommende sesongene, sier Furu Sæteren til TV 2.

– Jeg trives godt i Larvik og har ikke behov for å stikke et annet sted nå. Jeg får mye tillit, føler på trygghet, vi har et godt treningsmiljø og gode utviklingsmuligheter. Vi er en fin gjeng med en flink trener. Håndball skal være gøy, og det er det i Larvik. Jeg kan utvikle meg som spiller her, sier 20-åringen.

– Det står klubber og venter på hennes signatur

Arne Senstad tok over Larvik før inneværende sesong og har nå sikret seg landslagsspilleren de to kommende sesongene også.

– Det er en fantastisk signering for oss, sier Senstad til TV 2.

– Det står klubber og venter på hennes signatur og mange hadde nok forventet at hun dro etter sesongen. Det at hun ønsker å være med videre, og har troa på det vi driver med, bekrefter at vi kan bygge et lag i Larvik. Det skjer mye positivt i klubben nå, legger han til.

Larvik var den suverene eneren i norsk håndball på kvinnesiden i årevis før de gikk på en økonomisk smell som til slutt gjorde at klubben ble flyttet ned i 1.divisjon.

Det har vært en tung jobb å bygge et nytt lag på ruinene fra storhetstiden.

– I sommer stod det og bikket med tanke på økonomi og veien videre. Det er fortsatt mye å jobbe med, men vi er nå i ferd med å sette sammen en fin og velbalansert spillergruppe for neste sesong, sier Senstad og fortsetter:

– Det at vi får inn noen førstevalg er kjempemessig. Vi skal opp og fram å kjempe om medaljer.

Henter rekruttlandslagsspiller

Larvik henter også 22 år gamle Julie Hulleberg. Venstrebacken er nå toppscorer i Fredrikstad og har kamper for rekruttlandslaget.

– Jeg ønsker nye utfordringer etter sju år i Fredrikstad. Forandring kan gjøre meg godt og jeg tror Larvik er det beste stedet for meg, sier Hulleberg til TV 2.

SIGNERT: Fredrikstadspiller Julie Hulleberg har signert for Larvik fra kommende sesong. I sommer fikk hun sin landslagsdebut for de norske håndballjentene. Foto: Christoffer Andersen

Hun hadde muligheter flere steder men etter gode samtaler med Larvik-trener Arne Senstad føler hun at Larvik er et riktig valg.

TV 2s håndballekspert roser Senstad for det løftet han har gitt Larvik.

– Det er viktig for prosjektet deres å beholde Maja (Furu Sæteren) og nå også signere med Julie Hulleberg. Hun er en robust forsvarsspiller som kan ta et skuddansvar. Da beholder det de har, de får inn Hulleberg og får tilbake Amanda Kurtovic etter fødsel. Da begynner Senstad å lukte på en medaljeplass, sier Bent Svele.