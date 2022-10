Før toppkamp: – Reiser ikke som favoritter

TOPPKAMP: Børge Lund og Tobias Grøndahl er klare for toppoppgjøret mot Kolstad i Trondheim Spektrum. Foto: Annika Byrde

I fjor tok de klubbens første «trippel» med serie-, NM- og sluttspillgull. Starten på årets sesong har vært av den mer variable sorten.

I Champions League havnet de i en tøff gruppe med stormakter som Nantes, Barcelona, THW Kiel og Aalborg.

I hjemlig serie står de med seks poeng på fem kamper.

– Det har ikke vært starten som vi håpet på. Her hjemme i serien så har det vært noen kamper hvor vi ikke har vært der vi vil være i det hele tatt, sier Tobias Grøndahl til TV 2.

Se Kolstad-Elverum lørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra kl.16

– Et langt maraton

Denne uken er laget samlet igjen etter landslagssamlinger. Det har gjort godt for Elverum.

– Det har ikke vært den standarden vi skal spille etter. Sånn er det når du har mange utskiftninger med nye spillere og mye som skal spilles inn i nye systemer. Det tar tid å spille inn, men jeg er ganske sikker på at jo mer vi smører maskineriet og lar det gå utover i sesongen blir det bra, slår Grøndahl fast.

Playmakeren var selv med på landslagssamling der de norske håndballgutta vant mot Slovakia og Finland i EM-kvalifiseringen.

Grøndahl får støtte fra trener Børge Lund.

– Vi har akkurat begynt på et langt maraton og ikke sprunget en kilometer ennå, så vi begynner ikke å evaluere sesongen. Vi kommer til å utvikle oss utover sesongen, og det blir stor forskjell på Elverum i desember og mars/april, sier Lund.

– Ikke favoritter

Det eneste laget hittil i herrenes REMA 1000-liga som er ubeseiret denne sesongen er Kolstad. Christian Berges menn troner øverst på tabellen.

– De er serieledere med god grunn. De er mest stabile og de har erfarne spillere som klarer å levere hver gang. Vi gleder oss til å se hvor vi står mot det som nå er ligaens beste lag, forteller treneren.

– Vi reiser ikke som favoritter, men reiser opp som en ekstremt god motstander, legger han til.

Kolstads Torbjørn Bergerud tror, til tross for Elverums seriestart, at styrkeforholdet mellom lagene er det samme som før sesongen.

– Vi vet alle sammen hva Elverum har gjort de siste sesongene og at de spiller ute i Champions League. Vi er i den norske ligaen. Hvis de har lyst til å legge det over på oss, så tror jeg kanskje det bare viser en liten nervøsitet, gliser landslagsmålvakten.

Grøndahl tror de kan utfordre serielederen.

– Vi er ganske sikre på at de ikke er umulig å slå. Vi skal være der, vi skal kjempe og vise at de skal ikke være ubeseira veldig lenge, sier Grøndahl.

Publikumsfest

Og trønderne har invitert til storfest når lagene møtes for første gang denne sesongen.

TV 2 får opplyst torsdag ettermiddag at de er kun rundt 400 billettsalg unna å nå et utsolgt Trondheim Spektrum.

– Det er en drøm. Det er sånne kamper man gjerne skulle spilt hver gang man har kamp. Vi må gi all honnør til Kolstad som har fått til dette prosjektet, sier Bærumsgutten.

– Det å gå ut der og forhåpentligvis gjøre 9000 fans ikke sånn kjempe-happy til slutt, er et stort mål. Det er disse kampene som er soleklart kulest. Det å være bortelag blir like kult og vi skal forhåpentligvis gjøre det litt stille der, legger han til med et smil.

Stig-Tore Moen Nilsen, som er toppscorer for Elverum i årets Champions League, blir ikke å se i toppoppgjøret. Bakspilleren er sykemeldt i to uker grunnet personlige årsaker, skriver Østlendingen torsdag.