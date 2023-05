Finaledrama: Avgjorde med kanonskudd i siste sekund

Kolstad - Elverum 30-29 (14-15)

Før tredje kamp i sluttspillfinalen hadde Kolstad og Elverum vunnet hver sin kamp. Og den tredje kampen i serien ble en ordentlig thriller.

Kolstad tok en tidlig 3-1 ledelse, men så startet Emil Kheri Imsgard å plukke. Målvakten som var sentral i forrige kamp sørget for at stjerne-islendingen Janus Smarason stod med fem strake bom.

– Emil gjør noen viktige redninger, sier Elverumtrener Børge Lund



Elverum hadde en god periode og tok ledelsen 15-11.

Men mot slutten av første omgang svarte Kolstad og sørget for at Elverum bare gikk til pause med en ledelse på ett mål.

– Det kunne gått begge veier



I andre omgang fulgte lagene hverandre tett. Ingen av lagene hadde en ledelse på mer en to mål, og ett minutt før slutt var stillingen 29-29.

– Det kunne gått begge veier, sier Elverumspiller Tobias Grøndahl.



I det siste spilleminuttet varter Torbjørn Bergerud opp med to feberredninger for Kolstad.

– Det er godt å få de to på slutten som gjør at vi får muligheten til å vinne her, sier Bergerud.



– Han er rett og slett en verdensklassekeeper, og det vet alle som ser på norsk håndball, sier Elverums Grøndahl.

Bergerud delte på å stå i buret med keeperkollega Lars Eggen Rismark.

– Jeg sa til Torbjørn at du har en til, og så hadde han to, vitser Eggen Rismark.

VIKTIG: Torbjørn Bergerud vartet opp med to viktige redninger rett før kampslutt Foto: Christoffer Andersen

Rett før slutt hamret Simen Lyse til med et kanonskudd og avgjorde for kampen for Kolstad.

– Det var deilig, jeg så bare på klokka at det var fem sekunder igjen, og tenkte at jeg måtte skyte, sier Lyse.

– Det er ikke noe vakker håndballkamp, men god dramaturgi er det jo, sier Kolstadtrener Christian Berge.



Elverumtrener Børge Lund er ikke misfornøyd til tross for et tett tap på bortebane.

– En bra prestasjon, vi har gjort to gode kamper mot de på rad. Nå handler det om å få det til igjen om en uke, sier Lund.

Kan avgjøre

Kolstad tar ledelsen 2-1 i kamper og kan avgjøre finalen om en uke.

– Det er synd at et er en uke til, sier Torbjørn Bergerud.

Kolstadtrener Christian Berge er klar på at en uke fri blir godt etter en adrenalinfylt kamp:

– Vi har veldig godt av en uke fri, så får vi pusset på litt ting.



Elverumspiller Tobias Grøndahl er ikke klar for at finalen skal være ferdig om en uke.

– Vi får forhåpentligvis ta revansje neste uke på hjemmbane, sier Grøndahl.