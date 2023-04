Fikk nedslående beskjed: – Jeg valgte å fjerne øyet

Han var et lovende talent og fikk landslagsdrømmen oppfylt. Men som 22-åring stod Antonio Serradilla foran et valg som ville endre livet hans.

Etter flere mesterskap med juniorlandslaget, fikk han endelig debutert på seniorlandslaget i 2019. Drømmen om å spille med flagget på brystet for herrelaget til Spania var oppfylt.

Det ble ni mål på 14 kamper for A-landslaget før livet til den da 22 år gamle håndballspilleren en dag ble snudd på hodet.

– Legen ga meg to valg: Enten fjerne øyet eller begynne cellegiftbehandling som ville ta to år.

– Jeg tenkte mye «Hvorfor?»

En mars-dag i 2021 våknet Antonio Serradilla opp og han merket fort at synet på høyre øyet var kraftig nedsatt.

– Jeg kunne nesten ikke se på det ene øyet. Det var som en strek på øyet. Jeg tenkte jeg måtte vaske øyene, men det gikk ikke vekk, forteller spanjolen.

Etter noen dager oppsøkte han lege som igjen sendte han videre til sykehuset.

Der fikk Serradilla beskjed om at det hastet og kunne være alvorlig.

Etter flere undersøkelser oppdaget legene en kreftsvulst bak høyre øyet.

– Det var en veldig tøff opplevelse og det var tøffe nyheter for alle. For kjæresten min, familien og venner.

– Det var veldig, veldig vanskelig. Jeg kunne ikke forestille meg at jeg hadde kreft. Jeg har jo alltid hatt bra syn og aldri hatt noen problemer. Jeg tenkte mye «hvorfor?».

Serradilla måtte ta valget om to års cellegiftbehandling eller fjerne øyet, og sette inn et glassøye.

Han forteller at behandlingen ikke kunne garantere at han fikk synet tilbake. Enten ville han miste det helt eller beholde 20 prosent.

– Jeg valgte å fjerne øyet. Det var det jeg tenkte var best for meg. Hadde jeg valgt cellegift over to år, så kunne svulsten likevel kommet tilbake.

OPERERT: Antonio Serradilla fikk påvist en kreftsvulst bak høyre øyet og tok valget om å fjerne øyet. Foto: Privat

– Stolt av meg selv

Den første tiden etter at kreften ble oppdaget og operasjonen var gjennomført, var krevende for spanjolen fra Sevilla.

Og tanken på en videre håndballkarriere var fjern.

– Jeg visste ikke hva som skulle skje etter operasjonen. Legen min hadde hatt idrettsutøvere som hadde opplevd det samme før, og noen av dem kunne ikke fortsette med idrett fordi de ikke kunne kontrollere avstand og dybde.

Kun tre uker etter operasjonen prøvde han å spille bordtennis. Da fikk han positive svar.

– Jeg følte at jeg kunne treffe ballen med racketen. Og det var vanskelig, fordi ballen er liten og racketen er liten. Jeg følte at jeg kunne gjøre det og at det kanskje ikke var så vanskelig å komme tilbake til håndball.

Bare fire måneder senere, juli 2021, var han tilbake i trening og i gang med idretten han elsket.

BESKYTTELSE: Antonio Serradilla spiller med briller for å beskytte det "gode" øyet. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Og i februar 2023 fikk Serradilla, som nå har fylt 24 år, drømmen om å spille i utlandet oppfylt.

Fjorårets trippel-mester Elverum kjøpte bakspilleren ut av kontrakten hans med spanske La Rioja. Klubben ønsket å sikre forsterkninger inn i siste fase av sesongen.

Se Elverum-Kolstad søndag fra kl.18 på TV 2 Sport 1 og Play

20 varmegrader i storbyen er byttet ut med minusgrader og snø i Elverum. Selv hadde aldri den spanske storskytteren trodd at han skulle være der han er i dag.

Nå ønsker han et gjensyn med landslaget i fremtiden.

– Jeg har ikke mye syn, fordi jeg ser kun på den venstre siden. Så jeg må snu hodet mye. Men nå føler jeg komfortabel og har lært å leve med det.

– Jeg er stolt av meg selv og glad for å komme tilbake til idrett og håndball på dette nivået. Det er vanskelig, så jeg er stolt.