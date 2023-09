Feller nådeløs dom: – Sjokkerende

Reaksjonene etter Kolstads kollaps i Champions League torsdag kveld har ikke latt vente på seg. TV 2s ekspert er ikke imponert over det han har sett så langt.

Sesongstarten til hardtsatsende Kolstad har mildt sagt vært under pari.

Seksmålstapet mot Runar søndag ble fulgt opp med et ellevemåls-tap i borte mot Zagreb torsdag kveld.

– Alt vi gjør har vi skapt selv. Så er det «vi», da, og det tror jeg er viktig oppi alt dette. Ingen skal peke finger på noen andre. Nå har vi jobbet for dårlig offensivt, vi har jobbet for dårlig defensivt, vi har jobbet for dårlig overalt. Vi har vært med på å sette premissene alle mann, så det er ingen å skylde på annet enn oss selv, sier Stian Gomo til TV 2.



Fredag formiddag har Kolstad-treneren akkurat landet i København, der trønderne venter på at siste etappe av hjemreisen skal gjennomføres.

36-åringen legger ikke skjul på at han har hatt lystigere dager i jobben.

– Det er klart at man heller kunne tenkt seg og vært ordentlig bakfull enn å ha denne følelsen dagen derpå, det er ikke noen tvil om. Samtidig så må det gå videre. Vi ser på neste oppgave og den kommer jævlig fort. Vi kan ikke bruke for lang tid på å dvele rundt det heller, sier Gomo og legger til:

– Jeg kjenner verken på frustrasjon eller sinne, det er mer det at jeg får litt vondt av alle sammen. I går (torsdag) synes jeg vi prøver.



Knust i Zagreb

Reaksjonene i håndball-Norge har ikke latt vente på seg etter kollapsen mot Zagreb i Champions League.

– Resultatene i den norske ligaen og sånn som de spilte torsdag er sjokkerende, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Kolstad må opp på hesten snart. De får sikkert ikke selvtillit av å verken tape mot Runar eller spille uavgjort mot ØIF Arendal i sesongåpningen, men de sliter med å finne form og farge. De henger ikke sammen, legger Svele til.

På stillingen 10-9 til Kolstad sa det nemlig bom stopp for trønderne i Kroatia. Vertene scoret ti på rappen - stjernegalleriet fra Trondheim måtte på sin side vente i 22 minutter før neste nettkjenning var et faktum.

– Dere opplever en svak periode rundt samme tid hjemme mot Kielce og det samme mot Runar. Er det en trend her eller er det tilfeldig at dere får slike perioder midtveis i første omgang?

– Tilfeldig er det nok ikke. Det sitter nok litt mer mellom ørene, tror jeg. Det blir litt sånn «oi, nå er vi der igjen». Det gjør at vi løfter skuldrene våre, vi går bort fra avtaler og vi går bort ifra det kollektivet. En sånn trend må vi bryte, men vi må anerkjenne den. Samtidig må vi være ærlig på at vi er ikke bedre enn det vi viser akkurat nå, og så må vi jobbe oss sakte, men sikkert ut av det, sier Gomo.

TAP: Kolstad står med to poeng etter tre kamper i Champions League denne sesongen. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Hatt mange prosesser

TV 2s håndballekspert er lite imponert over det trønderne har vist den siste tiden.

– Så langt ser det langt fra bra ut, og så er det mye utenomsportslig støy. Det er spillere som foreløpig har utgående kontrakter, det er økonomiske problemer og press. Det er mange støyfaktorer som sannsynligvis, på et eller annet vis, bidrar negativt. Det er i utgangspunktet fantastiske håndballspillere, men de får det ikke å fungere, sier Svele.

Men det er spesielt én ting som opprører TV 2-eksperten:

– Det som irriterer meg mest er skadefryden - at folk utenfor synes det er flott at det går dårlig med dem. Det synes jeg ikke noe om. Det er trist, fordi dette prosjektet har satt den norske herreligaen på kartet med hva de har hentet hjem. Det er et trykk rundt herreligaen som er større enn på lenge, slår Svele fast.

Med signeringer som Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød på plass i Trondheim før inneværende sesong er forventingene til Gomo og Berges mannskap skyhøye.



– Har det vært noen form for oppvaskmøte?

– Vi har egentlig hatt mange prosesser etter Runar, så det har vært mye ord og litt for lite handling. Nå må vi bare sørge for at vi får tid til å handle litt. Jeg så det var anbefalt noen oppvaskmøter, men vi har snakket godt sammen etter Runar, så det har vi ikke hatt, sier Gomo.

Samling i bånn



Med Champions League-skuffelsen i sekken går Kolstad nå en svært viktig uke i møte.

På søndag kommer Kristiansand på besøk til Kolstad Arena, før Viking står for tur i NM onsdag.

Den skikkelige testen kommer så på lørdag, der et ubeseiret Elverum tar imot trønderne til toppkamp i Håkons Hall.

Se Elverum-Kolstad lørdag 7.oktober fra kl.16.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play

TOPPMØTE: Kolstad tok i mot fjorårets Champions League-finalist Kielce i Trondheim Spektrum forrige uke. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg tror nok vi må bruke noen av kampene som gode treningsarenaer. Ikke at vi driter i kampene og resultatene, men at vi kanskje har litt mer fokus på ting vi skal utvikle i kamper og ikke så mye på hvem vi møter og hvor vi møter dem, men heller mer på arbeidsoppgaver vi trenger for å bli bedre, er den klare beskjeden fra Gomo.

– Blir dere stresset?

– Man blir skuffet og frustrert, både spillere, trenere og klubb, men stresset kan vi ikke være, da synes jeg vi mangler ydmykhet. Vi er en fersk klubb. Spillere som har kommet til Kiel, Paris og Kielce, de har kommet til dekket bord. Her må vi bygge klubb i tillegg og halvparten av gjengen har aldri hatt europeisk erfaring, sier Kolstad-treneren.