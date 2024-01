Feller EM-dom: – Det smerter

Et nytt mesterskap venter Norge og det har vært knyttet spenning rundt skadesituasjonen til blant annet stjernespillerne Magnus Abelvik Rød og Gøran Søgaard Johannessen. Men dagen før åpningskampen friskmeldte landslagssjef Jonas Wille alle spillerne.

De norske håndballgutta har i de fire siste mesterskapene stått igjen uten medalje. Marginene har vært minimale og senest i forrige VM tapte de norske håndballgutta mot Spania i kvartfinalen etter fire ekstraomganger.

TV 2s håndballekspert tror ikke det holder til semifinale i Tyskland heller. Det er tidligere landslagsspiller og nåværende målvaktstrener for Norge, Steinar Ege, uenig i.

– Det er ingen av dere som kjører bil her, fordi dere har drukket alle sammen, sier Ege og ler godt.

– Tror du at Norge går til semifinale? spør Harald Bredeli som spiller inn podcast-episoden til «Kommentatorbua» i en bil.

– Ja, det tror jeg, slår han fast.

TEAM: Målvaktstrener Steinar Ege (til venstre) og landslagssjef Jonas Wille er i landslagsledelsen sammen med assistenttrener Martin Boquist.. Foto: Stian Lysberg Solum

Forventer gruppeseier

Nummer en og to i hver gruppe går videre til hovedrunden.

Gruppe A

Plassering: Frankrike, Tyskland, Sveits, Nord Makedonia,

Gruppe B

Plassering: Spania, Kroatia, Østerrike, Romania

Gruppe C

Plassering: Island, Ungarn, Serbia, Montenegro

Gruppe D

Plassering: Norge, Slovenia, Polen, Færøyene

Norge åpner ballet mot Polen i Mercedes-Benz Arena i Berlin torsdag kveld og under oppkjøringsturneringen, Golden League, fortalte Kristian Bjørnsen at han trodde Norge kan gå hele veien.

– Skal drømmen om gull leve er vi helt avhengige av å vinne den gruppen og få maks med poeng. Det tror og forventer jeg, slår TV 2s håndballekspert Bent Svele fast.

Eksperten peker på Slovenia som den trolig vanskeligste motstanderen for Norge. Lagene møtes i siste kamp i gruppespillet.

– I gruppa vi krysser mot ligger regjerende verdensmester Danmark og regjerende europamester Sverige. Så Norge må slå ut en regjerende mester for å komme til semfinale. Hvis du snubler i gruppespillet og ikke kan dra med deg alle poengene inn i hovedrunden blir det tøft, sier TV 2s kommentator Harald Bredeli.

FAVORITTER: Trippel verdensmestere, Danmark, er blant de største favorittene til å vinne EM. De har derimot ikke vunnet EM siden 2012. Foto: Stian Lysberg Solum

Gruppe E

Plassering: Sverige, Nederland, Bosnia Herzegovina, Georgia

Gruppe F

Plassering: Danmark, Portugal, Tsjekkia, Hellas

– Det smerter

I hovedrunden krysser gruppe A med gruppe B og gruppe C, mens Norges gruppe (D) krysser med gruppe E og gruppe F.

Gruppe 1:

Frankrike, Spania, Island, Tyskland, Kroatia, Serbia

– Frankrike og Spania er klare favoritter til å ta en første- og andreplass, men er også hardt presset av Island, sier Svele.

På det islandske landslaget spiller blant annet nåværende Kolstad-kaptein Sigvaldi Gudjonsson og tidligere Kolstad-spiller Janus Smarason.

– Offensivt er jeg ikke i tvil om et sekund med de klassespillerne på de har på alle posisjoner at de kan utfordre og henge veldig godt med. Spørsmålstegnet er om målvaktsspillet treffer og om de har den defensive delen av spillet som er godt nok når de skal opp mot de beste. De kan bli en joker, legger han til.

Gruppe 2:

Norge, Sverige, Danmark, Slovenia, Nederland, Portugal

Dersom gruppespiillet blir slik «Kommentorbua» har i sitt tips, møter Norge Sverige i første kampen hovedrunden og Danmark i den siste kampen.

TV 2s ekspert er tydelig på at spesielt en posisjon blir helt avgjørende.

– Norge er i den utfordrerrollen bak Danmark og Sverige. Vi må treffe maksimalt med et målvaktsspill. Det har vært altfor variabelt i Golden League. Vi håper og trenger at Kristian Sæverås og Torbjørn Bergerud kommer opp med redningene.

– Forsvarsspillet i kampen mot Danmark i Golden League så veldig fint ut. Jeg tror nok det blir en avgjørende match mot Sverige.

Svele tror imidlertidig at svenskene og danskene blir for sterke for Norge i kampen om semifinaleplassene og at de norske håndballgutta møter Island i kampen om femteplassen.

– Det smerter jo selvfølgelig, sier han og fortsetter:

– Vi har enkeltspillerne som er gode nok til å løfte laget og bære det inn til en semifinale, men hjernen sier at jeg tror Sverige og Danmark er for sterke ved denne anledning.

Danskene, som har vunnet VM de tre siste gangene, har ikke tatt gull i EM siden 2012. Nå tror eksperten at Danmark tar over Europa-tronen fra Sverige.