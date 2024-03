Feller EM-dom: – Ble fryktbasert

De neste dagene avgjøres det om det blir deltakelse i OL i Paris for de norske håndballgutta. Kun to av de fire nasjonene i gruppa sikrer seg en billett til de olympiske lekene i kvalifiseringen.

Norge møter Portugal, Ungarn og Tunisia.

– Det er en drøm for hver idrettsutøver. OL er det største vi kan spille, er beskjeden fra Sander Sagosen.

Og skal drømmen bli en realitet, må en endring til.

Mesterskapet i januar ble beskrevet som bekmørkt og flere eksperter krevde en kraftig evaluering i etterkant.

TAP: Torbjørn Sittrup Bergerud og Sander Sagosen var skuffet etter tapet mot Portugal i hovedrunden i håndball-EM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sagosen og de norske håndballgutta har brukt den siste tiden til å se og diskutere hva som gikk galt under EM i Tyskland.



– Man sitter igjen med mange tanker, så det er alltid fint å samles igjen og få lagt det bak seg, sier Sagosen.



– Vi blir litt rammet av at vi tenker konsekvensen for å mislykkes er større enn gleden av å lykkes, er trønderens dom.

Wille: – Det jeg personlig føler mest på

Landslaget er samlet for første gang siden den skuffende niendeplassen. Der har de brukt tid på å gå gjennom mesterskapet kollektivt.

Landslagssjef Jonas Wille forteller om en stor enighet i gruppen om hva som skjedde og hvorfor det gikk som det gikk.

SJEF: Jonas Wille ledet Norge i sitt andre mesterskap som landslagssjef i januar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Essensen er at det snek seg inn en usikkerhet og frykt i løpet av kampen mot Færøyene. Det såret selvtilliten og vi ble ikke kvitt det før det var for sent. Det er veldig lett å peke på ting i spillet som ikke funker og man behøver ikke ha verdens mest analytiske hjerne for å peke på de tingene. Det er ganske åpenbart at vi spilte for smalt, det var hakkete og urytmisk. Men årsaken til det er analysen vår på at det ble fryktbasert.

TV 2s håndballekspert Bent Svele påpekte underveis i mesterskapet at: «det ser ikke ut som de har det noe gøy eller koser seg der ute».

– Dette er spillere som vil så mye, men det er typisk når man spiller med lav selvtillit eller litt frykt, så reagerer man med å kikke ned i gulvet og ha dårligere intensitet. Det kan bli tolket som man ikke har den rette innstillingen og motivasjonen. Det skal ikke bli en unnskyldning og at det er greit. Vi må jobbe med disse tingene og det er en ferdighet det også – hvordan reagere på motstand og press, sier Wille.

Landslagssjefen fikk mye kritikk i januar og flere eksperter lurte på om han var rett mann til å lede landslaget.

– Det er jeg som har ansvaret for å lede alle prosesser her og det vi ikke klarte var å få spillerne til å komme ut av den negative bobla med dårlig selvtillit. Det er det jeg personlig føler mest på. Det er det vi skulle løst, men hvordan er vanskelig å svare på, fordi det er så komplisert.

– Den djevelske faenskapen

Sagosen var nådeløs mot seg selv etter tapet mot Portugal i januar.

28-åringen er tydelig på at laget, og han selv, varierte for mye og ikke fikk ut potensialet sitt.

– Det er sikkert flere ting man kunne gjort annerledes underveis, men jeg føler vi hadde en god evaluering nå om hvordan vi vil fremstå og hva som er viktig for oss. Mye går på form og ferdigheter, og noe annet går på det med selvtillit. Når man faller litt utenfor - hvordan skal man snu det? Det har jeg ikke noe godt svar på nå, men vi må jobbe på for å snu det, sier Kolstad-spilleren.

Nå venter tre kamper mot henholdsvis Portugal, Ungarn og Tunisia.

– Vi skal spille håndballen vi er kjent for. Vi skal litt back to basics med fartsfylt spill, være uredde og spille med den djevelske faenskapen. Vi skal gå utpå der og føle at vi er uslåelige, slår han fast.

Klar tale: – Vil være en voldsom nedtur

Håndballgutta var med i OL for første gang på 49 år da de tok syvendeplass i Tokyo for tre år siden.



– Jeg er ekstremt sugen på å komme i gang og revansjere oss fra et litt begredelig mesterskap i januar, og det er jeg nok ikke alene om, sier Sebastian Barthold.



KLAR: Sebastian Barthold er revansjelysten etter mesterskapet i januar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Barthold var ikke med i OL i Tokyo.

– Hva ville det betydd å sikre OL-billetten?



– Det kan nesten ikke beskrives en gang. For mange er det kanskje første og eneste mulighet man får. Jeg har en stor drøm om å spille et OL selv, så det henger ekstremt høyt. Jeg vet vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få det til, sier Aalborg-profilen.

TV 2s håndballekspert forventer at Norge bretter opp ermene og tar seg til de olympiske lekene.



– Gruppa er helt åpen, fordi Norge gjorde det mesterskapet de gjorde. Hadde vi sett dette oppsettet i fjor, hadde vi tatt det med begge henda, sier Bent Svele og fortsetter:

– Jeg forventer en offensivitet og revansjelyst i laget. De må opp på hesten igjen for å vise at de er å regne med helt i toppen. Det vil være en voldsom nedtur for norsk herrehåndball hvis de ikke kommer seg til OL.