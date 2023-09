Kolstad har det med å skrive historie om dagen. I forrige uke sikret klubben sin første seier i Champions League – i første kamp i gruppespillet – da Pelister ble slått 31–22 i Nord-Makedonia.

Torsdag kveld ønsker de så Kielce velkommen til Trondheim Spektrum, for det som blir Kolstads første opptreden i Champions League på trøndersk jord.

– I drømmene mine har jeg sett for meg det, men at jeg skulle spille Champions League i Kolstad trodde jeg ikke for tre år siden. Men så begynte det å åpne seg en mulighet her.



Det sier Kolstads kantspiller Adrian Aalberg til TV 2. Trønderen har, men unntak av et kort opphold i Drammen, vært i Kolstad siden 2012.

Fra nivå to til Champions League.

I løpet av de 13 årene har trønderen gått gradene sammen med Kolstad. Fra nivå to i norsk håndball, til den aller største scenen: Champions League.

Torsdag kveld får han til og med oppleve det på trøndersk jord.

VIKTIG BRIKKE: Superlokale Adrian Aalberg har blitt en meget viktig mann i Kolstads storsatsning. Foto: Christoffer Andersen

– Jeg tipper jeg tenker over at jeg bare skal se for meg at det er Malvik-hallen. Ikke være noe nervøs, så er det bare å kose seg og nyte det. Det er det viktigste, tror jeg, smiler Aalberg.



Etter mesterliga-debuten borte mot Pelister for én uke siden ble Aalberg hyllet som «verdensklasse» av Sander Sagosen etter sine ni fulltreffere.

Hovedpersonen selv er noe mer lugn.

– Det var en overdrivelse. Jeg har jo spilt her i ti år da, så jeg har jo scoret mer mål før, men til kulissene og at det var i Champions League, så kan vi si at det var min beste prestasjon i Kolstad-trøya.

– Får frysninger når jeg snakker om det

Aalberg er imidlertid langt fra den eneste trønderen på Kolstad-laget som gleder seg til å tusle ut på parketten i Trondheim Spektrum torsdag.

For Sander Sagosens del, var det dette han kom hjem for.

CHAMPIONS LEAGUE: Sander Sagosen kom hjem til Trondheim for å spille Champions League med et trøndersk lag. Torsdag kveld møter de regjerende finalist Kielce i Trondheim Spektrum. Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg skal passe på å ikke glede meg for mye, for det er det her jeg har drømt om og det er det her jeg har kommet for. De artigste håndballkampene jeg har spilt er i Trondheim Spektrum foran trønderpublikummet, så jeg håper så mange som mulig tar turen, sier Sagosen til TV 2.

Onsdag formiddag bekreftet daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen, at de hadde passert fem tusen solgte billetter til møte med forrige sesongs tapende Champions League-finalist Kielce.

FRYSNINGER: Kolstad-trener Christian Berge kjenner på frysningene når han skal forsøke å sette ord på hvordan det blir å oppleve Champions League i Trondheim for første gang. Foto: Geir Olsen

– Det er et klasselag vi skal opp imot, som har verdensstjerner på samtlige posisjoner. Så får vi se om vi klarer å stikke kjepper i hjulene for dem. Får vi til det vi ønsker å få til, så er vi konkurransedyktige mot dem, sier Christian Berge til TV 2.

Selv Kolstad-treneren må innrømme at torsdagskvelden blir en av hans større opplevelser i håndballkarrieren.

– Det er jo en drøm som går i oppfyllelse, det er det ingen tvil om. Jeg kjenner at jeg får frysninger når jeg snakker om det. Jeg gleder meg noe helt hinsides til å stå der og spille mot det laget der, i de kulissene. Det skal bli en fantastisk fest.