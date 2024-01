Etter nedturen: «Hva er det jeg vier livet mitt til?»

De norske håndballgutta har levert et mesterskap langt under pari. Etter onsdagens tap mot Portugal, står de nå med null poeng i hovedrunden.

Semifinalehåpet har så godt som forsvunnet og det var en skuffet tropp som møtte pressen torsdag ettermiddag.

– Det er ikke ofte jeg tenker «hva er det jeg vier livet mitt til?». Men etter en sånn kamp så stiller du deg de eksistensielle spørsmålene. Du kommer da frem til at du liker det til slutt. Så da står vi her i dag (torsdag) også, sier Petter Øverby til TV 2.

– «Shit, det blir et helvete»

Stemningen i laget har bedret seg etter onsdagens skuffelse. Sebastian Barthold forteller om en kveld etter Portugal-kampen som var tung.

– Det ble en liten samling i bånn. Det er en stor skuffelse og det gjør vondt, forteller Aalborg-profilen.



– Vi er ekstremt skuffet over det vi har prestert. Det er det ingenting å legge skjul på. Vi vet vi kan så mye mer og det er det som gjør så vondt, legger han til.

Det skal nærmest et mirakel til for at det skal bli norsk deltakelse i semifinalene under årets EM.

De norske håndballgutta har tre kamper igjen i hovedrunden mot henholdsvis Nederland, regjerende verdensmester Danmark og regjerende europamester Sverige.



– Du har valget når du har tre kamper igjen: Skal man tenke «shit, det blir et helvete» fordi vi kan tape tre kamper til? Eller så kan man tenke at vi har muligheten til å snu dette og få en litt bedre opplevelse inn mot en OL-kvalik i mars, sier Øverby bestemt og fortsetter:

– Det er der vi jobber. Vi har en syltynn sjanse for at noe kan skje med tanke på semifinale, men nå handler det om å få en god 60 minutters kamp.

Ble konfrontert om fremtiden

Flere eksperter har stilt spørsmål om Jonas Wille er rett mann til å lede landslaget.

Wille var assistenttreneren til Christian Berge under EM i 2022 og leder nå landslaget i sitt andre mesterskap.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, mener at man ikke skal sparke Wille, men at det må tas grep.

– Det må tøffe evalueringer til. De reiser til mesterskapet med målsetting om semifinale – nå sliter vi med å være i topp ti, sier Svele.

LANDSLAGSSJEF: Jonas Wille har fått mye kritikk under EM i Tyskland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Foran det norske pressekorpset i Hamburg torsdag ble landslagssjefen konfrontert med kritikken.

– Jeg hadde vel regna med det når det har gått som det har gått. Jeg kan ikke gjøre noe med det, men jeg føler selv at jeg har lyst til å være med videre. Jeg er veldig revansjesugen, forteller 47-åringen.

Landslagssjefen innrømmet at han ikke har turt å lese avisene, men føler en støtte rundt seg og fra spillerne.

– Jeg synes selvfølgelig det er tungt å stå ansvarlig for noe som ikke lykkes. Det er alltid ubehagelig å ha så mange kritikere rundt seg. Det blir veldig tydelig når man er landslagstrener, men så må man stole på seg selv midt oppi det hele.