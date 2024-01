Enorm snuoperasjon mot danskene

Danmark - Norge 27-27 (15-13)

Norge så helt ferdig ut, men i sluttminuttene ble fem mål hentet inn i 27-27-kampen mot Danmark i oppkjøringen til herre-EM i håndball.

Dermed unngikk det norske laget å gå på sitt sjette strake tap i naboduellen mot Danmark. Siste norske seier kom i januar 2021.

– Det er litt som en seier. Norge har ofte feilet på slutten, men i dag greier vi å ta dem igjen. Det er en sterk prestasjon, sier TV 2s håndballekspert Ida Alstad.

– Jeg syns det er en solid Kristian Bjørnsen som lager tre mål på tampen, og Sæverås kommer inn og gjør en god jobb i mål, sier Alstad.

Sluttdrama

I en jevnspilt første omgang var Norge ofte foran i målprotokollen, og halvveis sto det 15-13 til Jonas Willes lag. Men etter hvilen gikk den norske offensiven helt i stå.

Først mot slutten av kampen kviknet Norge skikkelig til igjen. Tre mål på rappen fra Kristian Bjørnsen bidro til at 21-26 ble til 26-26.

Deretter tok danskene tilbake ledelsen, men Sebastian Barthold berget uavgjort i sluttsekundene.

– Skal være redde

Også Sander Sagosen var godt fornøyd etter kampen.

– Det var moro å spille kamp. Kule kulisser. Det var ikke den peneste kampen, men vi viser en enorm moral. Det kommer til å være styrken vår sammenlignet med de andre, sier han til TV 2.



Han mener Norge burde vunnet kampen.

BANENS BESTE: Sanders Sagosen hadde en god kamp mot Danmark, og ble kåret til banens beste. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

– Men vi har en dårlig periode på 15 minutter i andre omgang, sier han.

– Hva tenker du denne kampen sier om dere?

– Det sier at folk skal være redde for oss. Det kommer til å svinge, men vi må spille på det vi kan være bedre enn de andre på: Vi har et enormt samhold. I dag hamler vi opp med et danske lag som er sterkere på papiret, sier Sagosen.

Testkampen var en del av Golden League-turneringen i København. Den ble spilt i Royal Arena foran 12.500 tilskuere.

Norge starter EM mot Polen 11. januar. Deretter venter Færøyene to dager senere, mens gruppespillet avsluttes mot Slovenia (15/1).