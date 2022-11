Enorm nivåforskjell: – Det er et mysterium

HÅNDBALL-EM: Tirsdag møtes Ungarn og Norge for siste kamp i gruppespillet. Der er sistnevnte klare favoritter. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norge har fått en pangstart på årets mesterskap. Med seier over både Kroatia og Sveits er de nærmest garantert gruppeseier. Siste kamp i gruppespillet er mot Ungarn tirsdag kveld.

Den har håndballjentene all forutsetning for å komme seirende ut av. For selv om Ungarns juniorer er blant verdens beste, er seniorlaget ikke i nærheten av å oppnå de samme resultatene.

Hvor blir det av disse gode håndballspillerne til Ungarn?

Overraskende at de ikke presterer

Sist gang Ungarn sine seniorjenter tok gull i et mesterskap var i 2000. Siden den gang har det blitt noen få andre- og tredjeplasser, men det har blitt syv strake tap mot de norske håndballjentene de siste årene.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier det ungarske laget er uforutsigbare, men at det unge laget deres kan spille en viktig rolle på hvorfor de sliter på seniornivå.

ANNEN FILOSOFI: Landslagssjefen mener det ferske laget til Ungarn er vanskelig å bli klok på. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg skal være forsiktig med å mene for mye om andre, men de har hatt en tradisjon i senere tid for å prioritere lagene til juniormesterskap. De har en annen filosofi enn det vi i Norge har. De er mer opptatt av lag enn spillerutvikling.

Henny Reistad, som selv opplevde å tape for de ungarske juniorjentene i VM i 2018, synes det er overraskende at Ungarn ikke får det til på seniornivå.

– Det er litt overraskende når det skjer år etter år. De har så gode juniorlag som nesten alltid kjemper om medalje, men så får de ikke det til på seniornivå.

Selv er hun usikker på hva som kan være årsaken til dette.

– Det er vanskelig å vite helt hva det er, men det handler nok mye om den overgangen til seniornivå. Den er veldig tøff.

USIKKER: Reistad opplevde selv å tape for Ungarn i junior VM i 2018. Hun er usikker på hva som gjør at de ikke oppnår de samme resultatene på seniornivå. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Vi har har vært heldig

Flere av de norske håndballjentene spiller i den ungarske toppklubben Győri ETO KC. Blant dem er Stine Bredal Oftedal og Silje Solberg-Østhassel.

Oftedal er dermed vant til å møte de ungarske spillerne, og sier at det er et høyt nivå på dem. Likevel peker hun på hva som kan være en av årsakene til at de ikke får det helt til som seniorer.

NIVÅFORSKJELL: Landslagskapteinen mener Norge har vært heldig med forskjellen på debutanter og erfarne spillere. Foto: Trond R. Teigen / NTB

– Nå har de med seg en haug av unge spillere. Norge har tradisjonelt vært heldig med å ha en god miks av erfarne spillere og unge sultne spillere.

Det er nemlig en stor nivåforskjell fra junior til senior mener landslagskapteinen.

– Overgangen fra å være junior til å være den senioren som skal spille mest, det er veldig vanskelig. Vi har vært heldig der med at det har vært en god miks. Det har nok ikke Ungarn vært.

Det er et mysterium

TV2s håndballekspert Bent Svele mener det er flere årsaker til at Ungarn ikke lykkes på seniornivå. En viktig del av det er hvilke muligheter spillerne har i klubblag.

– Györ, som er det beste laget, har veldig få ungarere i sin tropp. Ferencvárosi TC er et lag som har en del utenlandske som holder det i gang.

MYSTERIUM: Bent Svele mener Ungarns nivåforskjell er et mysterium. Foto: Erik Edland / TV 2

Svele mener også at det kan handle om at de unge, gode spillerne på de yngre landslagene ofte blir signert til utlandet og så faller de litt bort.

– Men det er et mysterium, det er det ingen tvil om. Håndball er jo stort i Ungarn.

Han mener det er vanskelig å se hvor det går galt.

– De greier ikke å forvalte talentene. Det finnes ingen kontinuitet. Jeg synes vi ser nye landslagstrenere nesten hvert mesterskap, men det er vanskelig å se akkurat helt hvor det går galt.

Se oppsummering av søndagens kamp mot Sveits i videoen under.