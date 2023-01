Som unggutter fikk de ingen kamper for yngre landslag. Nå briljerer kantduoen for seniorlandslaget.

De var ikke barnestjerner, men nå herjer Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen på hver sin kant.

Både i storklubben Aalborg og for de norske håndballgutta.

Men at de skulle være viktige brikker for et seniorlandslag var ikke gitt:

Barthold og Bjørnsen er de eneste blant håndballgutta som står uten én landskamp for yngre landslag.

– Det viser at man må ikke være best i ung alder for å kunne komme ganske langt. Det håper jeg at mange av de yngre spillerne også ser, sier Kristian Bjørnsen.

SEKS MÅL: Kristian Bjørnsen scoret seks mål da Norge vant sin andre kamp i hovedrunden. Foto: Stian Lysberg Solum

– En liten spjæling kan nå helt opp

I kampen mot Serbia gikk Bjørnsen forbi Kristian Kjelling på toppscorerlista til de norske håndballgutta gjennom tidene.

Nå står høyrekanten med 623 mål på 172 kamper for seniorlandslaget.

– Det er vilt imponerende. Det skulle man ikke tro, men det er ingen A4-modell på hvordan man skal komme på landslaget, sier Barthold om kantkollegaen.

– Det viser at det er mange veier til målet sitt. At en liten spjæling kan nå helt opp og bli en bauta i norsk håndball, er bra, legger han til.

Barthold fikk sin etterlengtede mesterskapsdebut i fjorårets EM og har blitt førstevalget på venstrekanten.

– Det var en drøm om å spille mesterskap for Norge. Som Bjørnsen sier er det mange veier til målet. Min var griselang, men da er det ekstra godt når man står her, forteller 31-åringen.

– Hadde ikke trodd det

Duoen er ikke kun kantkolleger i klubb og på landslag - de er også svogere.

Barthold er gift med søsteren til Bjørnsen - Line Bjørnsen. Den tidligere håndballspilleren står på 48 kamper på yngre landslag og var tilstede da de norske gutta spilte gruppespill i Krakow.

STØTTER: Line Bjørnsen var tilstede under gruppespillet i VM for å se ektemann Sebastian Barthold og storebror Kristian Bjørnsen i aksjon. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er veldig spesielt å se dem. Det er vanskelig å beskrive, fordi jeg har ikke sett for meg at Sebastian skulle komme i mesterskap etter alle disse årene. Så det er veldig spesielt, sier hun om ektemannen.

– Det viser at man må stole på og ha troen på seg selv og jobbe hardt, så kan man klare det. Jeg hadde ikke trodd at de skulle ende opp her da Kristian var liten og Sebastian da han ikke ble tatt ut, legger hun til og ler.

Jonas Wille er klar i talen om at det er trenernes oppgave å ikke overse spillere som ikke er barnestjerner.

– Det sier hvor viktig det er å være våken som trener når de er yngre med tanke på seleksjon. Det er to spillere som er på det ypperste verdensnivået nå, forteller landslagssjefen om Bjørnsen og Barthold.

– Mitt budskap til trenere er at man skal være litt åpne og se forbi fysiske og tekniske ferdigheter når spillere er unge, og tenke i det lengre perspektivet.