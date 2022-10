EM-uttaket: Disse kan erstatte veteranene

Tirsdag offentliggjør Thorir Hergeirsson troppen på 20 spillere som skal kjempe om EM-gull fra 4.november.

Men de regjerende europa- og verdensmestrene mangler flere av de mest rutinerte spillerne. Fire av spillerne som har vært svært sentrale i Thorir Hergeirssons tropp de siste årene blir ikke å se i Ljubljana.

Så hvem skal fylle skoene til Sanna Solberg-Isaksen, Camilla Herrem, Kari Brattset Dale og Veronica Kristiansen?

I tillegg er det en uavklart situasjon med skaden til Nora Mørk.

Venstrekant

Norges ventrekantduo gjennom flere år, Sanna Solberg-Isaksen og Camilla Herrem, er begge gravide og er dermed ikke tilgjengelige for mesterskapsspill.

– Det blir annerledes. Vi har vært bortskjemte med gode kantspillere i Camilla og Sanna ganske lenge. De har mye erfaring og Sanna har i tillegg sin fleksibilitet forsvarssmessig. Nå får vi litt andre typer som er gode på sitt. Så er det opp til oss å få det frem best mulig, sa Thorir Hergeirsson til TV 2 under Golden League.

Storhamars Kristin Venn er også utilgjengelig etter at hun måtte opereres for en meniskskade tidligere i høst.

– Hun ville vært med, men så ble hun skadet på verst tenkelig tidspunkt. Reserven til Solberg-Isaksen og Herrem forsvant dermed ut, sier TV 2s kommentator Harald Bredeli i podcasten «Kommentatorbua».

Tidligere landslagsspiller, Ida Alstad, er klar på hvem hun mener burde bli førstevalget på venstrekanten: Vipersspiller Sunniva Næss-Andersen.

DEBUT: Sunniva Næss-Andersen fikk sin Golden League-debut i månedsskifte september/oktober.

– Sunniva har tross alt vunnet Champions League to ganger. Hun har stått og spilt 60 minutter i Vipers i nesten alle kamper, men dette blir likevel noe annet. Selv om hun er en ekstremt god og teknisk kantspiller, så har hun ikke den erfaringen med å spille mesterskap. Du skal tåle presset, stå i det og være like god når de viktigste kampene kommer på slutten, sier Alstad om Vipersspilleren som står med 11 mål hittil i årets Champions League.

Sammen med Næss-Andersen, tror «Kommentatorbua» at Moldes Rikke Larsen Øyerhamn får en plass i troppen.

Bakspiller

Søndag kveld skrev Håndballforbundet i en pressemelding at Veronica Kristiansen ikke er med når laget reiser til Slovenia i starten av november.

Grunnen som oppgis er at 32-åringen skal gjennomføre «en medisinsk prosess» i denne perioden.

– Det er en viktig spiller til som blir borte. Jeg synes Kristiansen gjorde en god Golden League-turnering, spesielt mot Danmark både offensivt og defensivt. Det er et tap for Norge å miste en spiller med den erfaringen hun har, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Nå gjenstår det å se hvordan landslagstrener Thorir Hergeirsson velger å løse Kristiansens frafall. Svele tror det åpner en plass for Thale Rushfeldt Deila.

– Thale har kvaliteter defensivt og individuelle kvaliteter offensivt i banen en mot en, og ikke minst kan hun være med for å lære for fremtiden, forklarer Svele.

Alstad er enig.

– Jeg synes Thale virker så uredd på banen. Når man ser henne med landslagsdrakta er hun en bulldoser som går rett på samme hva som står foran henne. Jeg tror ikke hun er redd for å plutselig komme inn i et mesterskap. Jeg håper for hennes del at hun får bli med, slår Alstad fast om Molde-spilleren.

KAN FÅ MULIGHETEN: «Kommentatorbua» tror både Thale Rushfeldt Deila og Ane Cecilie Høgseth blir tatt ut til EM i november.

Linjespiller

Kari Brattset Dale ble kåret til Most Valuable Player i VM og har vært Norges forsvarsbauta over lenger tid. Nå venter Györ-spilleren og mannen en sønn i januar, og dermed må Hergeirsson finne en ny forsvarssjef.

Maren Aardahl fikk sitt store gjennombrudd på landslaget i en alder av 27 år under VM i Spania i fjor. Linjespilleren, som debuterte i rødt, hvitt og blått bare tre uker før mesterskapet, imponerte stort. Spesielt i forsvar.

– Hun har vist for oss og Odense at hun kan ta i et tak. Hun liker å gi juling, og det trenger vi veldig, sa kaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2 under Golden League.

FORSVARSLEDER: TV 2s «Kommentatorbua» tror Maren Aardahl får i oppgave å ta over ansvaret i Kari Brattset Dales fravær.

Sammen med Aardahl og Vilde Mortensen Ingstad, tror «Kommentatorbua» at landslagssjefen finner plass til 21-årige Ane Cecilie Høgseth.

– Jeg tror han velger tre linjespillere, sier Svele.

– Det tror jeg også. Ane Cecilie Høgseth er så sterk og eksplosiv i vendingene, akkurat som Heidi Løke. Og om hun ikke blir med nå, så er jeg ganske sikker på at vi får se Høgseth i mange mesterskap fremover, legger Alstad til.

Høyreback

Under Golden League ble Norges håndballstjerne, Nora Mørk, sendt hjem grunnet en kjenning i hamstringen. Thorir Hergeirsson fortalte til TV 2 at hun blir mest sannsynlig klar til EM.

Og med seg på bakposisjonen får Mørk selskap av Stine Skogrand. Ikast-spilleren er tilbake etter å ha født sitt andre barn.

TILBAKE: Stine Skogrand var tilbake i landslagstroppen under Golden League.

– Skogrand blir med og hun blir ekstremt viktig. Hun har stått i en rolle i skyggen av Nora og gjort litt av "drittjobben" bakover og aldri fått den hederen hun fortjener. Jeg synes hun er en så god forsvarsspiller. Hun er ikke blant de største, men hun er smart, lager mange brudd og er aggressiv, forteller Alstad.

En som også kan få sin mesterskapsdebut er Kristina Sirum Novak. 22-åringen spiller til daglig i REMA 1000-ligaen i Sola.

– Offensivt tok hun vare på muligheten hun fikk i Golden League. Det som gjør det spennende er skadesituasjonen til Nora Mørk og hvordan de ser på det. Velger de Novak for fremtiden eller Maja Jakobsen (Storhamar) eller Amanda Kurtovic (Larvik) for rutine?, sier Bent Svele.