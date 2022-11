EM-tipset: Uenige om hvem som tar gullet

4.november starter de norske håndballjentene jakten på nok et EM-gull.

– Norge er et vakkert monster, er beskrivelsen til Nederlands landslagssjef Per Johansson av de norske håndballjentene.

For Norge er regjerende verdens- og europamestre, men TV 2s håndballeksperter er ikke like sikre på at det går mot gullmedalje i Ljubljana.

Under oppkjøringen mot mesterskapet spilte Norge Intersport Cup mot Nederland, Danmark og Brasil. Der gikk de på et stortap mot nederlenderne og vant i de siste sekundene mot Danmark. Mot Brasil slet de en stund, men vant til slutt med fem mål.

Les Per Johanssons og TV 2s håndballeksperter Bent Svele og Ida Alstads EM-tips under. Du kan også høre hele tipset i «Kommentatorbua».

Gruppespillet

Her går topp tre i hver gruppe til hovedrunden.

Gruppe A

Ekspertene er enstemmig på hvordan plasseringen i gruppen vil se ut etter gruppespillet. I denne gruppen finner vi Norge som skal møte Kroatia, Sveits og Ungarn.

– Norge vinner den veldig enkelt, slår Per Johansson fast.

– Norge er den soleklare vinneren av gruppa og jeg tenker at det er greit at de har den letteste gruppa. De trenger litt flere kamper på å spille seg inn, forteller Ida Alstad.

Plassering: 1. Norge, 2. Ungarn, 3. Kroatia, 4. Sveits

Gruppe B

Per Johansson omtaler denne gruppen og gruppe D som de mest jevne. I gruppe B blir det en skandinavisk duell mellom Danmark og Sverige. En av vertsnasjonene Slovenia og Serbia er også i denne gruppen.

– Alle kan slå alle i disse kampene. Den er veldig åpen, men med Danmark som favoritt, sier Johansson.

– Det er et dansk lag, danske journalister og det danske håndballpublikummet som nå mener at finalen blir Norge-Danmark, sier Bent Svele.

Plassering: 1. Danmark, 2. Sverige, 3. Slovenia, 4. Serbia

ØNSKER Å KJEMPE I TOPPEN: Danmark har ambisjoner om å hevde seg i toppen i EM. Foto: Carina Johansen

Gruppe C

Per Johanssons Nederland skal møte Romania, Nord-Makedonia og håndballnasjonen Frankrike.

– Jeg håper på en 50/50 kamp mot Frankrike. Vi har vært underdogs, men det er vanskelig å forsvare det da vi vant mot Norge med ni mål og Danmark med åtte mål i Århus. Det er klart at vi går for å vinne den gruppen, men det er Frankrike som er den største utfordringen på papiret, sier Johansson.

Men bredden i laget til nederlenderne kan skape utfordringer utover i mesterskapet.

– Toppnivået til Nederland er skremmende høyt. Man kan si at Norge spilte dårlig mot Nederland, men Nederland gjorde Norge dårlig. De spiller en god kamp, men å holde det i åtte kamper er en utfordring, forteller Alstad.

Plassering: 1. Frankrike, 2. Nederland, 3. Romania, 4. Nord-Makedonia

Gruppe D

Arne Senstads Polen skal få bryne seg på en av vertsnasjonene Montenegro. De møter også Spania og Polen.

Plassering: 1. Montenegro, 2. Tyskland, 3. Spania, 4. Polen

Hvem går til semifinale?

I hovedrunden krysser gruppe A med gruppe B, og gruppe C med gruppe D.

De to øverste lagene går til semifinale. Treerne møtes i kampen om femteplassen.

– Montenegro, Nederland og så Frankrike hadde jo vært drømmen, forteller den nederlandske landslagssjefen.

Men ekspertene tror den ene semifinalen blir Norge mot Nederland og den andre semifinalen blir mellom Danmark og Frankrike. Sverige møter dermed Montenegro i kampen om femteplassen.

– Jeg hadde vært veldig fornøyd hvis vi (Nederland) kunne tatt medalje med laget. Jeg tror vi tar bronse. Jeg tror også det blir Norge mot Frankrike eller Danmark i finalen, forteller Johansson.

KLAR: Per Johansson og Nederland gikk ubeseiret gjennom Intersport Cup og er klare for å kjempe om medalje i EM. Foto: Beate Oma Dahle

Kampen om medaljene

Ekspertene og Johansson tror finalen blir en reprise fra VM 2021: Norge-Frankrike.

– Jeg er ikke sikker på at Norge slår Frankrike i finalen, forteller Svele om gullsjansene til Norge.

Norge har hele syv mesterskapsdebutanter med til EM. Flere nøkkelspillere er ute, deriblant Kari Brattset-Dale (gravid), Camilla Herrem (gravid), Sanna Solberg-Isaksen (gravid) og Veronica Kristiansen (meldt forfall).

Norges stjerne, Nora Mørk, og forsvarsbauta Maren Aardahl har begge slitt med skader i forkant av mesterskapet.

– Spørsmålet er om Norge holder helt ut. Norge er mye bedre enn vi har sett i Golden League og Intersport Cup. Det er noen viktige spillere som ikke har vært med. Vi skal ikke bli lurt av at det er mange nye og at det har vært et par dårlige kamper. Vi vet at toppnivået til Norge tilsvarer en gullmedalje. Men det har vært variabelt til nå, sier Alstad.

Per Johansson er derimot krystallklar på hvem han har som favoritt til å ta gullet.

– Jeg går ikke i fellen med Norge at det er så mange debutanter og «vi trenger tid» og «vi har bare hatt to treninger». Vi har også bare hatt to treninger. Norge er livsfarlige. Det er min favoritt til å vinne, slår svensken fast.