EM-drømmen knust: – Det er klasseforskjell

FRUSTRERT: Det var lite som stemte for Sander Sagosen og Norge. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Norge-Danmark 23–29

Norge sin EM-semifinale-drøm ble knust etter tap mot Danmark.

– Vi taper fortjent igjen, Vi har ikke vært gode nok. Vi gjør mange tekniske feil, og da blir man straffet på dette nivået, erkjenner Gøran Johannessen til TV 2.

Sander Sagosen er også klar i sin dom etter tapet.

– Vi må erkjenne at vi taper mot et bedre håndballag. Danmark er gode, og vi er ikke på det nivået akkurat nå, sier håndballstjernen.

Se TV 2s spillerbørs nederst i saken, og gi sin stemme.

KLAR TALE: Sagosen erkjenner at Norge tapte for et bedre lag. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Marerittomgang: – Ikke til å forstå

Før naboduellen mot det danske stjernegalleriet var det kun ett utfall som var godt nok for håndballgutta.



Sagosen og co. måtte vinne for å holde liv i et syltynt EM-håp.

Men det norske laget fikk det svært tøft i første halvdel, og lå under 10–18.

– Dette er en håndballeksjon. Det er to vidt forskjellige verdener: Norge prøver å stå imot overmakten, men det går ikke.

– Vi møter et lag som er mye, mye, mye bedre enn oss, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele etter førsteomgangen.



DEPPER: Målvakt Kristian Skinstad Sæverås. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Danskene herjet til tider med Jonas Wille sine menn. TV 2 DKs ekspert Rasmus Boysen er forbauset over det norske laget.

– Det er klasseforskjell på de to mannskapene. Det er ikke til å forstå hva som har skjedd med det norske laget.

– De spiller uten timing og selvtillit, men med et hav av feil. Det er dypt bekymrende for den norske landslagssjefen Jonas Wille, mener Boysen, som har en fortid i Elverum.



Wille: – Det er hovedproblemet

Norge-sjef Jonas Wille setter ord på den svake førsteomgangen.

– Det blir litt brutalt der en periode, cirka ti minutter ut i første omgang, hvor vi får for mange tekniske feil og skuddbom, sier Jonas Wille til Viaplay.

Wille peker på hva han mener er hovedproblemet til hans mannskap i kampen.

– Det er luken som de får i førsteomgang ... som egentlig ikke er et resultat av dårlig forsvarsspill når vi først er i forsvar, men det er skuddbom og tekniske feil som fører til kontringer som er hovedproblemet, sier Norge-sjefen til TV 2.

Til slutt endte det med en seksmålsseier til det danske stjernegalleriet.



EM-DRØMMEN KNUST: Norge fikk det tøft i naboduellen. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Hva skal man si? Det er verdens beste landslag uten tvil. De spiller på halv maskin og slår oss ganske kontrollert, sier Tobias Grøndahl til TV 2.



Dermed er det lenger ikke mulig for Norge å ta seg til EM-semifinale. Håndballgutta har imidlertid én kamp igjen – mot Sverige.

Dersom Norge taper, så risikerer Wille sine menn å havne på tiendeplass i EM.

Det er i så fall med klar margin den svakeste prestasjonen siden europamesterskapet i 2014.