Ellevilt drama - trippelmester rotet bort seier

Kolstad - ØIF Arendal 33-33 (16-14)

Fjorårets trippelmester sesongåpnet på hjemmebane og startet jakten på nye triumfer.

Første hinder var ØIF Arendal i Kolstad Arena. Og det ble et ellevilt drama.

For hjemmelaget rotet bort en seksmålsledelse og slapp gjestene fra Arendal inn igjen i kampen.

På stillingen 33-32 til hjemmelaget fikk ØIF Arendal straffe. Dagur Gautason kunne sørge for uavgjort og en sensasjonell prestasjon.

– Det var ikke den starten vi hadde ønsket. Når jeg har en så svak kamp og så blir det tungt å vinne. Dette er ikke godt nok fra min eller lagets sin side, sier en skuffet Sander Sagosen etter kampen.



– Vi vet at de er et bedre lag. Vi blir ikke frustrert og lar de stresse, så da var det en komfortsone for oss. sier ØIF Arendals Mario Matic etter kampen.



Fikk ingen gavepakke

Og stjernegalleriet til Kolstad fikk virkelig ingen gavepakke i sesongåpningen på hjemmebane.

Gjestene fra Arendal, som ikke klarte å ta seg til sluttspillet i fjor, spilte meget jevnt med storfavorittene. Gikk til pause to mål bak på stillingen 14-16.

– Jeg tenker vi spiller ganske så fint store deler av omgangen. Jeg synes vi kan være godt fornøyd med det, sa ØIF Arendal-trener Heine Jensen i pauseintervjuet.



Spilte med brudd

Sander Sagosen startet kampen til tross for ribbeinsbrudd.

– Jeg sa til han at han måtte kjenne på kroppen. Jeg tror han er så giret og da glemmer man at man har vondt. Forhåpentligvis går det bra, sier Sagosens kone Hanna Bredal Oftedal før kampstart.

Men det startet trått for landslagsstjernen.

Null mål på fire avslutninger var status inn i garderoben.

Det var dermed to andre debutanter som var i fyr og flamme. Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannesen banket inn mål for hjemmelaget.

Duoen sto for halvparten av hjemmelagets mål til pause.

I den andre omgangen så det lenge ut til at hjemmelaget skulle dra det i land. Med ti minutter igjen på klokken sto det 30-24 til Kolstad.

Men ØIF Arendal ga seg ikke. Hentet innpå ledelsen til hjemmelaget og med fem minutter igjen lå de kun under med ett.

Elleville sluttminutter sørget for uavgjort i bartebyen.