Elleville tall: – Aldri sett maken

I årets REMA 1000-liga har Kolstad feid over motstanderne, og står med 19 av 20 seire så langt i serien.

Med både NM- og seriegull sikret, er det kun sluttspillseieren som mangler for den hardtsatsende klubben.

Og det er ikke bare på håndballbanen Trondheimsklubben satser hardt.

– Tidenes lønnsfest i norsk håndball

Før inneværende sesong, hentet trønderklubben Håndballguttas Torbjørn Bergerud, Vetle Eck Aga og Magnus Gullerud, samt de islandske landslagsspillerne Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson.

TRIO: Mangus Gullerud, Torbjørn Bergerud og Vetle Eck Aga kom til Kolstad før inneværende sesong. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Lønnsutgiftene øker fra 9,4 millioner kroner i 2021 til rundt 24,3 millioner kroner i 2022.

Til sommeren kommer bakspillerrekka til det norske herrelandslaget: Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød. Administrasjonen til klubben skal også utvides.

Det gjør at lønningene for 2023 er på hele 52,8 millioner kroner.

– Alle snakker om at vi er et «kjøpelag», men vi har bare hentet åtte spillere på to sesonger. Men det er klart at vi henter fra en helt annen hylle nå enn før, forteller Sivertsen til TV 2.

Sivertsen ønsker ikke å kommentere hvor mye av lønnsbudsjettet som går til spillerlønninger.

– Vi har konkurransedyktige lønninger. De flytter fra Tyskland og et høyt nivå. Det er en del av pakken når de går fra noe trygt til oss som er en ny satsning, begrunner ham.

TV 2s håndballekspert Bent Svele har aldri sett lignende lønnsbudsjett i norsk håndball.

– Dette er voldsomme tall. Det er tidenes lønnsfest i norsk håndball. Jeg har aldri sett maken, sier han.

DYRT: Lønnsbudsjettet til Kolstad har økt enormt siden fjoråret. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Langt over fjorårets vinnere

En av trønderklubbens store målsettinger er å bygge klubben til en europeisk toppklubb, dominere den norske og europeiske håndballscenen i mange år fremover og vinne Champions League.

– Herrehåndballen er tøff, og hvis du skal ut og konkurrere på det høyeste nivået, bør du opp på dette budsjettet og ha slike stjernespillere, slår Svele fast.

Elverum har vært toppklubben i Norge de siste årene. I fjor ble de trippelmestere for første gang og kom til en play off mot PSG i Champions League.

MESTRE: Elverum vant trippelen i fjorårets sesong. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Sammenligner man Kolstad med fjorårets trippelmester Elverum, ser man at det er en enorm forskjell i klubbenes budsjett for 2023.

Tall fra Elverums årsmøte viser et lønnsbudsjett på rundt 15-16 millioner kroner.

Det er altså mindre enn 1/3 av lønnsbudsjettet til Kolstad.

– Forskjellen er vill, sier Svele.

I 2023 har Elverum beregnet et totalbudsjett på rundt 30 millioner. Klubben som har tatt to sølvmedaljer hittil denne sesongen, har altså regnet med å bruke rundt 50 millioner kroner mindre enn Trondheimsklubben.

Budsjettet til Kolstad for 2023 ligger på 80 millioner kroner i omsetning.

– Elverum har vært best og dominerende i flere år. De har vunnet norske titler og spilt flere sesonger i Champions League. Så kommer Kolstad-satsningen. Vi var spente, og de klarer å drible et budsjett fra 20 millioner til 40 millioner, og nå skal det dobles igjen. De er divisjoner foran budsjettmessig. Det er det ingen tvil, forteller Svele.