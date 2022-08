Ektemannen om Herrem: – Hun er gal i hodet

I mai fortalte Camilla Herrem til TV 2 at hun måtte opereres for en skadet akilles. Skadeperioden ble satt fra fire til seks måneder, og kantspilleren ville trolig ikke rekke EM som i år spilles i november.

– Det gjør vondt hver gang jeg går eller springer – egentlig når jeg gjør alt, sa landslagsveteranen til TV 2 før operasjonen i mai.

Nå, tre måneder senere, ser hun på sesongstart som realistisk.

– Jeg tenker jeg kan rekke seriestart, men at jeg spiller bare litt. Jeg får lov til å hoppe og springe neste uke, og seriestart er om en drøy uke. Det blir litt dårlig tid, men det kjennes i hvert fall greit ut, forteller Herrem.

– Hun er gal i hodet

Herrem har spilt utrolige 17 mesterskap på rad for Norge siden debuten i EM i 2008. Rekken kan blitt brutt.

Landslagsveteranen var fast bestemt på at hun skulle gi rehabiliteringen god tid og være tålmodig.

– Det er bare tull, vet du. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gidder å si det. Tålmodig er jeg ikke, og har aldri vært, heller. Det kan Steffen skrive under på, sier kantspilleren bestemt.

– Hun har en plan med fysioterapeuten, så får vi se om vi får henne til seriestart. Men jeg vil se det før jeg setter henne opp på kamp, forteller ektemann og trener Steffen Stegavik.

– Hun er gal i hodet hun der, så når det er skader, er hun raskt tilbake igjen, slår treneren fast.

Herrem synes at det er helt forferdelig bare å kunne se på treningene.

– Så jeg maser meg nok til litt mer og mer. Fysioterapeuten begynner nok å bli litt lei meg, det er jeg ganske sikker på, sier Herrem lattermildt.

Før operasjonen: – Det var pining

Herrem tror fortsatt at mesterskapet med Håndballjentene kan bli vanskelig å rekke.

– Jeg går ikke rundt og sier at jeg skal rekke EM, fordi det tror jeg ikke er realistisk med tanke på hvor mye jeg må gjøre for å bli hundre prosent. Man må være hundre prosent for å være med på et landslag og være best. Og det er det man vil også.

Kantspilleren prøver å være smart i opptreningen, men samtidig skynde seg litt. Akillesen er bedre enn det var, men er fortsatt ikke helt på topp.

– Den er litt stiv og det er ikke smertefritt. Er det sårt eller vondt eller farlig vondt? Det er det jeg må finne ut av. Det kjennes greit ut og smerte tåler jeg. Men jeg vil ikke ha like mye smerte som jeg hadde. Det var pining. Jeg klarte ikke stå i hagen og spille fotball med Theo (sønnen) engang. Det gjorde bare å stå på foten, og det vil jeg ikke igjen, forteller Herrem.