– Ekstremt mange som har hatt meninger

Som TV 2 meldte torsdag står Nærbø nå i en vanskelig situasjon etter at avtalen om bruk av Andreas Horst Haugseng er et regelbrudd.

Horst Haugseng vendte tilbake til barndomsklubben etter kun måneder hos fjorårets trippelmestere Elverum.

I november ble klubbene enige om en overgang hvor det i tillegg til en overgangssum ligger en klausul der Nærbø må betale en ekstra sum dersom Horst Haugseng skal spille mot Elverum i inneværende sesong.

Ifølge TV 2s opplysninger skal det være en overgangssum på 250.000 kroner og en klausul på 500.000 kroner dersom Horst Haugseng skal spille mot Elverum.

Norges Håndballforbund var i kontakt med begge torsdag. Da formidlet de forbundets syn på en slik avtale.

– Hvis en slik klausul eksisterer og blir benyttet her, så begrenser det forutsetningene for spill og det vil være i strid med vårt reglement og våre verdier. Et brudd på det vil føre til at saken havner i påtalenemnda, fortalte leder i konkurranseavdelingen hos forbundet, Stig Quille, til TV 2.

Hodebry dagen før semifinalen

For Nærbø har dette skapt hodebry det siste døgnet.

– Dette er en møkkasak vi skulle være foruten. Det er en vanvittig vanskelig situasjon og det er ingen ønsket situasjon, fordi vi sitter i en skvis, sa daglig leder i Nærbø, Trond Knutsen til TV 2 torsdag ettermiddag.

Da hadde ikke klubben bestemt seg om de skulle bruke Horst Haugseng mot Elverum.



– Vi var innstilte på at Andreas ikke skulle spille fordi vi måtte betale for det, men med samtalen med forbundet i dag som også er bekreftet skriftlig, så er vi nødt til å ta en ny vurdering av hele saken i klubben. I øyeblikket vet vi ikke hva konsekvensen blir, sier Nærbøs styreleder.



Men nå har Nærbø og Elverum sammen kommet frem til en løsning.

– Elverum Håndball og Nærbø Idrettslag har i felleskap funnet en løsning som begge parter er fornøyd med, står det i en pressemelding fra klubbene.

– Godt det er ferdig

Hva som forekommer i den nye avtalen er konfidensielt. Løsningen har av NHF blitt vurdert til å være innenfor NHF sitt regelverk.

Løsningen gjør at Andreas Horst Haugseng kan spille mot Elverum uten noen flere diskusjoner.

– Det har vært ekstremt mange som har hatt meninger og brydd seg, og fortalt hvor dumme vi var som skrev under den avtalen og alt mulig. Men nå er det herlig å få bekreftet at jeg kan spille, fortalte Horst Haugseng til TV 2 fredag ettermiddag.

– Det er kjempe godt at alt dette er ferdig. Man slipper å gå rundt og tenke på det og få spørsmål overalt om du skal spille eller ikke. Og hva som ligger i avtalen. Det er kjempegodt å bli ferdig med det, legger han til.

Se Elverum mot Nærbø lørdag fra kl. 18.00 på TV 2 Sport 2 og Play