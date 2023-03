Det har stormet rundt Vipers etter at markedssjefen skrev sjikanøse kommentarer på Facebook. For Annick Lipman ble det en mer krevende tid enn hun hadde trodd.

Det har blåst kraftig rundt de regjerende Champions League-mestrene den siste tiden.

Det var etter at Vipers vant mot Byåsen i semifinalen i Final8 at det oppstod en diskusjon i et Facebook-innlegg. Salgs- og markedssjef, Christer Paulsen, stod som avsender på blant annet en kommentar hvor det stod «ho feite til Byåsen».

Det var Byåsen-målvakt Annick Lipman han rettet kommentaren mot.

– Du gjør jobben din og så er det noen som snakker drit. Jeg prøvde å tenke på det minst mulig, gå videre med treninger og være sammen med jentene. Men jeg ble litt lei meg inni meg, forteller Lipman til TV 2 en måned etter hendelsen.

– På det tidspunktet trodde jeg ikke at jeg var obs på det. I etterkant så ser jeg at jeg gikk mye rundt og tenkte på det. Noe jeg egentlig ikke skulle gjøre og egentlig ikke ville gjøre.

– Det var lange dager

Det var Nettavisen som fanget opp kommentarene på Facebook som bærer preg av frustrasjon etter en knepen seier.

Det var i tillegg skrevet kommentarer som «De er så satans dårlige», og «sava å ræva vi var» i kjølvannet av kampen.

Paulsen sendte en SMS til Byåsen-målvakten hvor han skrev at Facebook-kontoen hans hadde blitt hacket. Dette fortalte markedssjefen også til Nettavisen og på sin egen Facebook-side.

Det var blitt skrevet diverse saker, blant annet rettet mot Lipman. Paulsen skrev at dette ikke var ham og at han tok avstand fra slike utsagn.

FLERE KONSEKVENSER: Annick Lipman er ikke imponert over måten Vipers og Christer Paulsen har håndtert saken på. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Lipman innrømmer at kommentaren gikk mer inn på henne enn hun trodde det skulle gjøre.

– De første dagene på trening så sa jeg til treneren min at jeg var der, men hodet var ikke helt med. Det gikk fem dager til han sa at det var ham. Det føltes ut som uker. Det var lange dager, forteller Lipman.

For noen dager senere fikk hun en ny SMS.

«Jeg legger meg paddeflat og unnskylder meg» var noe av det som stod i tekstmeldingen fra Paulsen. Han innrømmet at det var han som hadde skrevet kommentarene og var dermed ikke blitt hacket.

– Da tenkte jeg: Okei, vi visste egentlig det, men hvorfor sier du ikke bare ifra? For min del tror jeg det hadde vært bedre. Bare si: «Sorry, det var meg». Det hadde fortsatt ikke vært bra, men det hadde hvert fall vært ærlig.

Skulle ønske det var flere konsekvenser

Flere lokale og nasjonale medier har omtalt saken de siste ukene. Klubben valgte å gi Paulsen en advarsel, men ikke sparke ham.

Flere har reagert på klubbens og Paulsens håndtering av saken.

– Jeg føler at det merkeligste er at klubben sier at det ikke er alvorlig nok til å miste jobben. Jeg tenker: Men hva skal han gjøre da? Hva må bli skrevet da? Jeg sier ikke at han burde mistet jobben sin, men jeg synes det kunne vært litt flere konsekvenser. For nå er det bare sånn at han fortsetter.

– Du synes han har sluppet litt billig unna?

– Det synes jeg, ja, slår hun fast.

TV 2 har vært i kontakt med Vipers. Daglig leder Per Geir Løvstad forteller at klubben beklager på det sterkeste ovenfor Lipman og tar avstand fra det som ble skrevet.

– Vi valgte å gjøre det på måten vi har gjort og står ved det. Vi har også hørt fra andre at han kom litt for fort tilbake i manesjen. Det tar vi selvkritikk på, sier Løvstad til TV 2.

Klubben forteller at markedssjef Christer Paulsen ikke er tilgjengelig for tiden.

Lagene møtes igjen

En drøy måned har gått siden hendelsen. Nå skal lagene møtes igjen i REMA 1000-ligaen.

Se Vipers-Byåsen fra kl.16.00 søndag på TV 2 Sport 1 og Play

Det er et møte Lipman ser frem til. Hun har selv spilt i Vipers tidligere og har snakket mye med klubben i etterkant av det som har skjedd. Målvakten forteller at hun har mottatt flere hyggelige meldinger fra folk i og rundt klubben.

– Det er alltid spesielt å komme ned til Kristiansand. Jeg gleder meg til å se folkene der nede, men det blir kanskje litt annerledes nå. Jeg har ikke tenkt så mye på det, annet enn at jeg gleder meg, slår 34-åringen fast.

TAKKER FOR SEG: Annick Lipman ser tilbake på en lang og vellykket håndballkarriere. Etter sesongen legger hun håndballskoene på hylla. Foto: Frank Lervik / TV 2

Det er den nederlandske målvaktens siste periode som håndballspiller. Lipman har annonsert at hun legger opp etter inneværende sesong og ser tilbake på en karriere hun er stolt av. Både i klubb og på landslag.

– Jeg føler at jeg har vært viktig for egentlig alle klubbene jeg har spilt for i Norge i eliteserien. Det viser at hvis du trener hardt og gjør det beste du kan, så kan du bli så god som du vil, forteller målvakten og smiler.