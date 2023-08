Dropper serieåpning for reality-tv

Heidi Løke (40) sluttet seg til Larvik før forrige sesong, mens lillesøster Lise (39) gjør comeback denne sesongen.

Tirsdag ble kjent at søsterduoen skal delta i realityprogrammet «71 grader nord – team» som starter innspilling denne uken.



Dermed er verken Heidi eller Lise i kamptroppen når Larvik starter sesongen onsdag kveld mot Aker. Dette er i øyeblikket klubbens eneste to linjespillere.

Amanda Kurtovic er gravid og med flere skader på en rekke spillere, har situasjonen blitt ekstra vanskelig for Larvik. Det er også skader på linjeposisjonen som gjorde at Lise Løke ble hentet inn som ekstra linjespiller etter at hun la opp for seks år siden.

– Jeg skjønner at det blir reaksjoner på dette for det er ikke en kjempe-situasjon å være i, sier trener Arne Senstad til TV 2.

COMEBACK: Lise Løke (til høyre) gjør comeback i Larvik og er gjenforent med storesøster Heidi Løke (til venstre). Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Skal være tilpasningsdyktige

Arne Senstad ble presentert som ny Larvik-trener før sommeren. Senstad er samboer med Lise Løke og svoger til Heidi Løke.

– Det er avtaler mellom spillerne, TV-selskapet og klubben som de har godtatt ved styret før jeg kom inn. Avtalene lå der og jeg har måttet forholde meg til det. Dette er en vanskelig situasjon for Heidi også, fordi forutsetningene har forandret seg, sier Senstad.



Onsdag kveld får han trenerdebuten uten Løke-søstrene.

– Nå har vi kappa innpå beinet, men vi skal være tilpasningsdyktige og vi har mobilisert det vi kan. I serieåpningen onsdag så er det alle kluter til. Så jobbes det med en plan for resten av kampene slik at vi skal finne en løsning der, men det kan jeg ikke gå mer innpå nå.

NY TRENER: Arne Senstad signerte som trener for Larvik før sommeren. Foto: Torstein Wold / TV 2

Styreleder i Larvik har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Satser mot landslagscomeback

Forrige uke uttalte Heidi Løke til TV 2 at hun satser mot comeback på landslaget denne sesongen. VM på hjemmebane og OL i Paris neste sommer står for tur for de norske håndballjentene.

– Jeg har ambisjoner, jeg. Har trent ekstremt godt i sommer, så jeg skal gjøre det jeg kan for å være med i diskusjonen om landslagsplass, sa den meriterte linjespilleren på «Avkast».

– Og hvordan skal det gjøres?

– Det handler jo om å prestere på banen da. Det er ikke en enkel sak, men jeg har gjort der før. Jeg vet hva som kreves, sa hun.

Løke har ikke spilt mesterskap for Norge siden EM i Danmark i 2020. Hun legger ikke skjul på at det hadde betydd mye å få spille med flagget på brystet igjen.

– Det er selvfølgelig alltid gøy å spille mesterskap. Jeg har fått lov til å være med før, og jeg synes det er ekstremt gøy. Jeg må fokusere på det jeg får gjort noe med. Jeg skal i hvert fall legge ned jobben, så får vi se om det holder, sa hun.