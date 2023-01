– Det har kribla skikkelig i både mage og fingrer

Norges seier over Argentina var neppe en kamp folk kommer til å huske til evig tid, men for Tobias Grøndahl ble det en stor anledning.

Elverum-spilleren fikk nemlig sin mesterskapsdebut og strålte i pressesonen etter 32-21-seieren.

– Det var helt magisk. Det har kribla skikkelig i magen og fingrene og alt for å komme i gang og få muligheten. Når jeg får sjansen er det morsomt at det blir en fin start på min del.

– Noen tekniske feil jeg skulle hatt bort, men slik er det. Jeg kjenner spillerne bedre og bedre, og jeg tror dette blir veldig bra til slutt.

– God mesterskapsdebut

Han tok godt vare på muligheten, og ble belønnet med en sekser på børsen av TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Får sitt første mesterskapsmål på en fin prestasjon. Leverer flotte assist og nok et fint mål i 2. omgang. God mesterskapsdebut, sier Svele.

Den uredde 20-åringen, som har vist som ikke har vært redd for å by på seg selv, tok kommandoen ute på banen.

– Når du er playmaker så styrer du sjappa og hvor folk skal løpe. Inni hodet mitt er det masse som foregår, og jeg ser for meg systemer og avtaler vi kan spille ut. Det å formidle det videre, uten at det bli passivt, er jobben min.

Roses

Han tror det blir vanskelig å faktisk innse at han har spilt for Norge i et VM før etter mesterskapet i Sverige og Polen er over.

– Jeg tror ikke jeg skjønner hvor stort det er før kanskje i februar, smiler han.

GOD DEBUT: I sin første mesterskapskamp ble det scoring og skryt for Tobias Grøndahl. Foto: Stian Lysberg Solum

Lagkompis Gøran Johannessen gir haM gode skussmål.

– Han kommer inn og gjør det Grøndahl er god på. En playmaker som styrte det ganske så fint til å være en debutant. Ser bra ut på trening og er trygg i dag, sier han.

Tirsdag venter gruppefinale mot Nederland før det blir mellomrunde på håndball-herrene.