– Det er nokså sjelden vi ser det, heldigvis

Norge stormet inn til en overlegen 38-21-seier mot Sveits i håndball-EM søndag.

Håndballjentenes motstander er mesterskapsdebutanter, og kom inn i EM som følge av at Russland ble kastet ut. Sveits måtte dermed kjapt stable et lag på beina.

Mot Norge spilte et svært ungt lag, bestående av flere 17-, 18- og 19-åringer.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson kommenterte Sveits' særdeles unge mannskap på pressetreffet før kampen:

– Det er nokså sjeldent vi ser det, heldigvis, i internasjonal topphåndball på kvinnesiden. For så vidt også for herrer. Det er sjeldent, og det tror jeg er sunt at det er færrest mulig unge.

– For om de skal være med i dette gamet lenge, så er det på en måte litt sånn «totaltid» med den type sport vi driver med. Det er fysisk krevende.

Etter oppgjøret mot Sveits modererte Hergeirsson seg til TV 2.

– De har ikke så mye alternativer. De har lite voksne spillere å ta av. De bygger fa bunnen, og da må man jo til unge spillere, så håper man jo at de får flere med.

– Men for oss er det annerledes. Hos oss holder du på lenger. Holder man høyt nivå, er profesjonell lenge og lever av det, da blir det ofte vanskelig for unge å slå seg inn. Så de må være tålmodig.

Mia (17): – Elsker det!

Én av dem som virkelig viste seg frem mot Norge var 17 år gamle Mia Emmenegger, som scoret fem mål.

– Vi må jobbe for å komme nærmere et slikt lag som Norge, sier hun til TV 2, og ler.

SVEITS' TOPPSCORER: 17 år gamle Mia Emmenegger var livlig på kanten for Norges motstander. Foto: Beate Oma Dahle

2005-modellen tror det sveitsiske laget kan lære mye av å delta i EM.

– Det er veldig spennende. Jeg elsker at jeg kan skyte mot så gode keepere. For meg er det veldig fint å lære på og av banen. Jeg tar med meg det positive som jeg følte på. Jeg elsker å spille håndball! Resultatet betyr ikke så mye, sier Emmenegger.

– Du kan se at vi ikke er erfarne, men det er også kult at vi kan utvikle oss som lag.

– Tøft å være med når man så vidt er ferdigutviklet

Silje Solberg-Østhassel roser de sveitsiske spillerne.

– Jeg synes det er imponerende. De er fryktløse. De kan vi se mer av i fremtiden. Det er spennende for dem, sier keeperen til TV 2.

– 17 år er veldig ungt. Det er tøft å være med i et mesterskap når man så vidt er ferdigutviklet, holdt jeg på å si. Jeg synes det er imponerende, og vi kommer til å se mye til dem i fremtiden. Så skal vi ikke tenke så mye på alder.

STORSPILTE: Silje Solberg stengte buret mot Sveits, og reddet over halvpartene av skuddene. Foto: Beate Oma Dahle

Kaptein Stine Bredal Oftedal er enig med landslagskollegaen om at det er tidlig å spille mesterskap som tenåring.

– Ja, det er det jo selvfølgelig. Men, Sveits har jo ikke alltid vært med i mesterskap, så jo mer erfaring de får, desto bedre. Jeg tenker bare det er supert for dem.

– De har definitivt spillere som har noe på gang.

Norges neste kamp i EM er mot Ungarn på tirsdag, klokken 20.30. Du kan følge kampen her.