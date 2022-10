Elverum - Drammen 32-26 (19-11)

De siste møtene mellom Elverum og Drammen har vært jevne og intense. I siste seriekamp i fjorårets sesong valset drammenserne over et Elverum-lag som allerede var seriemestere, men brøt da en seiersrekke som kunne blitt historisk.

– Vi godtar aldri et tap. Det var ikke tvil om at vi skulle gi litt ekstra for å ta Drammen i dag, sier Elverum-profil Tobias Grøndahl til TV 2 med et smil.

Tobias Grøndahl. Foto: Geir Olsen

– Hvor viktig var seieren, med tanke på poeng, men også selvtilliten i laget?

– Selvtilliten tror jeg det aldri kommer til å være noe problem med fra Elverum sin side. Vi vet at vi kommer til å bli gode og kjempe om titlene som er her. Men at vi har hatt en dårlig start, er nok så å si hele Elverum og resten av Håndball-Norge ganske enige om, svarer Grøndahl, før han følger opp:

– Man kan regne med oss i år òg. Det føler at vi viste i dag.

Elverum hadde fire poeng på tre kamper før mandagens duell med Drammen.

Med kaptein Endre Langaas tilbake etter å ha slitt med en muskelskade på baksiden av kneet, viste fjorårets trippelmester at de ville ha sin revansje.

Uros Borzas banket inn kampens to første scoringer og sendte Elverum i ledelsen.

Drammen, som stod med tre seire på tre kamper i årets REMA 1000-ligaen, utlignet til 5-5 med Ole-Henry Dahl.

– Vi har vist at toppnivået vårt er veldig høyt. Vi kommer inn i Terningen Arena for å vinne. Vi må stå knallhardt bakover, slo Drammens Sindre Aho fast før kampstart.

Og drammenserne hang med før Elverum skifta gir: 5-5 gikk til 14-8.

Tidligere Nærbø-playmaker, Andreas Horst Haugseng, med en leken flyver-pasning til Sindre Heldal og hjemmelaget gikk opp i en åttemålsledelse til publikums store fornøyelse.

– De leker litt med Drammen nå. Det er klasseforskjell mellom lagene, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Til pause stod det 19-11.

Med fire mål på rappen av Ole-Henry Dahl var Drammen kun fire mål bak fem minutter inn i den andre omgangen.

En Emil Kheri Imsgard med tre redninger på rad mellom stengene ga Elverum nok en åttemålsledelse etter halvspilt andreomgang.

– Elverum har bestemt seg. Det er full tenning og full samling, sa TV 2s kommentator Harald Bredeli.

Sindre Aho reduserte for bortelaget med fire minutter igjen til stillingen 29-24, men Daniel Blomgren svarte kjapt med en suser fra ni meter.

Elverum vant til slutt 32-26 og brøt dermed seiersrekka til Drammen.