Derfor valgte de å bli: – En del lobbyvirksomhet

Vandrende gjennom Trondheims gater, med Sander Sagosen som guide, får Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen en smak av sin nye hjemby.

Tyskland og verdens beste liga er historie – selv om trioen må tåle å bli stoppet av tyskere også på trøndersk jord.

– Sander Sagosen!, smeller det plutselig fra en ivrig, tysk turist i det Kolstads nye stjernetrio nærmer seg torget i bartebyen.

DANKE: Selv i Trondheim stoppes Sander Sagosen på gaten av ivrige tyskere. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg tror vi alle brenner veldig for det prosjektet her og vi brenner for å få det til. Det at dem (Magnus og Gøran) får bo i Trondheim ser jo jeg på som en gave til gutta. Alle vi som har kommet nå er veldig glade for å være i Trondheim og for at vi får lov til å være med på dette. Vi skal få til det her, sier en selvsikker Sander Sagosen til TV 2.



Målet er «enkelt»: Kolstad skal bli blant Europas beste håndballklubber og helst vinne Champions League.

Advarer før seriestarten

Neste helg starter Kolstad jobben med å forsvare trippelen fra forrige sesong, når de tar imot ØIF Arendal i Kolstad Arena.

Sagosen er klokkeklar på at alt annet enn en ny trippel vil være en fiasko.

– Ja. Definitivt, sier Sagosen og får anerkjennende nikk fra både Johannessen og Abelvik Rød.



– Vi skal bli enda bedre, Kolstad skal bli enda bedre. Det er på en måte vår greie, når vi nå kommer inn fra utsiden, at vi kommer inn og løfter det enda et hakk. Både treningsmessig, men også i norsk liga og Champions League, sånn at man prøver å ha et slagkraftig lag, sier Abelvik Rød.

FIASKO! Sander Sagosen sier det vil være en fiasko om Kolstad ikke klarer å forsvare trippelen fra forrige sesong. Foto: Per-Atle Karlsen

Trioen advarer allikevel mot å tro at det skal bli en «walk in the park», spesielt med tanke på at de denne sesongen også skal ut i Champions League.

– Jeg tror det blir tyngre, faktisk. Om man er på 80 prosent mot et lag i Norge, så får man problemer. Så dårlig er ikke den norske ligaen, sier Johannessen og fortsetter:

– Det tror jeg er en utfordring for oss, at vi får et tøffere kampprogram og et tøffere reiseprogram, men så skal vi også være ærlige nok å si at vi er gode til å vinne mot absolutt alle lag. I Norge skal vi være bedre enn de aller fleste, uansett. Det er bare opp til oss selv å komme på det nivået som kreves for å være god nok til å spille i den norske ligaen.

– En del lobbyvirksomhet

De siste månedene har det imidlertid vært tvil om man skulle få se stjernetrioen i Rema 1000-ligaen.

Manglende sponsorinntekter, økonomisk trøbbel og lønnskutt, omtrent før kontraktene hadde tredd i kraft, var det som møtte de tidligere Tyskland-proffene da de ankom Trondheim i sommer.

GUIDET TUR: Sagosen viser stolt fram sitt kjære Trondheim til Oslo-gutten i midten og siddisen på venstre flanke. Foto: Per-Atle Karlsen

– Du må finne ut hva som er best for din karriere, men jeg tror alle vet hvorfor vi signerte her. Det var for å være en del av et større prosjekt enn oss selv og da tror jeg at alle var ganske tydelig på at vi ønsket å få det til å fungere, men det var jo helt klart en del lobbyvirksomhet som foregikk. Sånn blir det jo, sier Abelvik Rød.



Etter mye fram og tilbake ble spillerne enige om et lønnskutt på tretti prosent for 23/24-sesongen. Kontraktslengden ble også skrudd ned til ett år.

– Vi har valgt å bli og da har vi også innrettet oss etter den avtalen vi har blitt enig om. Den biten er ferdig, sier Johannessen, før Sagosen fortsetter:

SER FREMOVER: Etter en turbulent sommer har Kolstads stjernetrio rettet blikket mot fremtiden. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg tror vi bare har vært veldig glad for å komme i gang nå, og så skal klubben også få komme i gang med å begynne å hente inn de pengene.



Alle de tre kom i utgangspunktet til Trondheim på lengre kontrakter. Selv om lengden på kontraktene nå bare er ett år, virker de samstemte på at de gjerne ser at det oppholdet blir forlenget.

– Vi ønsker jo helt klart å fortsette, det er det ikke noen tvil om. Man skrev jo lengre kontrakter da man kom, påpeker Abelvik Rød.



Champions League-drømmen

På veien mot bedere økonomi og nye kontrakter er Champions League helt avgjørende for Kolstad.

Til høsten skal klubben inn i sitt aller første gruppespill.

NIDAROSDOMEN: Kanskje henter Kolstad-trioen litt inspirasjon fra mektige Nidarosdomen, før de nå skal begynne jobben med å reise sitt eget byggverk. Foto: Per-Atle Karlsen

– Sånn vi har sett ut i oppkjøringen nå, så står vi ikke så veldig mye tilbake for sånn som Kiel, Aalborg eller PSG ser ut akkurat på den tiden her. Jeg ser konturene av noe som absolutt er mulig med denne gruppa og dette laget. Om det skjer i år, neste år eller om to, tre, fire år, det er for tidlig å si.



– Er det mulig å vinne Champions League allerede denne sesongen?

– Da skal vi være jævlig gode, humrer Sagosen.

– Det skal flyte, ja, kommer det fra Abelvik Rød, før Johannessen avslutter:

– Selvfølgelig er det mulig, men du skal jo prestere ekstremt bra. Det krever det maksimale fra hver og en, spillere, trenere og klubb. Sander har jo prøvd å vinne det. Nå skal vi prøve å vinne det sammen.