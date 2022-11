Derfor freste Thorir mot journalist: – Det er alltid litt morsomt

Norge jakter revansj mot danskene i søndagens EM-finale. Men før finalen er det et intervju den norske landslagstreneren gjorde med dansk tv som får mye oppmerksomhet.

Thorir Hergeirsson var svært lite begeistret for spørsmålene han fikk fra den danske journalisten etter fredagens seier.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken!

Søndag formiddag var humøret litt bedre.

– Det er alltid litt morsomt. Det var jo egentlig ikke et dumt spørsmål. Men det er dumt å stille det samme spørsmålet fem ganger, når man får det samme svaret fem ganger. Det bør være nok, sier Hergeirsson til den norske pressen.

– Det ville være rart om vi skulle snakket på dansk tv om hva vi skal gjøre i 7 mot 6, forklarer Thorir.

Her stormer jublende Thorir forbi journalistene

Det var i et intervju med dansk TV2 den danske journalisten spurte om hvordan Norge forberedte seg på å møte det danske 7-mot-6-spillet før finalen. Det var noe Norge slet med i tapet mot danskene i mellomspillet.

– Tror du jeg skal fortelle deg det? Det er det dummeste spørsmålet jeg har hørt, sa Hergeirsson.

Journalisten fulgte opp med å spørre om det er et fokuspunkt.

– Selvfølgelig er det et fokuspunkt, svarte Hergeirsson.

Journalisten spurte så om det var et stort fokuspunkt.

Blir forstyrret: – Æææ!

– Det er et fokuspunkt, gjentok treneren kort.

På vei bort kunne man høre en tydelig irritert Hergeirsson si:

– Fy faen.

Intervjuet fikk mye oppmerksomhet i Danmark. Jonny Wojciech Kokborg, som er håndballkommentator for danske BT, var lite imponert over Thorirs håndtering.

– Jeg var litt sjokkert da jeg så intervjuet. Hva i all verden er det for en reaksjon? Det er et helt reelt spørsmål han får, sa han til danske BT.