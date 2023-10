Deila-tvillingene sammen på landslaget: – En drøm

SAMMEN: Thale og Live Rushfeldt Deila er på landslaget sammen for første gang. Foto: Lise Åserud / NTB

Nok et tvillingpar har slått seg inn hos håndballjentene.

De har vært i tospann fra første stund i livet. Og med pappa Ronny Deila og onkel Sigurd Rushfeldt er idrettsgenene inntakt.

Men tvillingene Live og Thale Rushfeldt Deila gir likevel mamma Bjørgunn mye av æren for håndballsuksessen. Moren trente jentene frem til de var 16 år gamle.

– Hun har gjort en bra jobb, er tvillingene enige om.



Utallige timer har blitt brukt på fotballbaner og i håndballhaller for 23-åringene gjennom oppveksten. Men det var til slutt håndballen begge falt for.

– Når vi møtes i dueller på banen så kan man bli litt ekstra tøffe med hverandre, sier Thale mens Live nikker anerkjennende ved siden av.

DUO: Thale og Live Rushfeldt Deila er tvillingsøstre og sammen på landslaget for første gang. Foto: Privat

– Hun er ikke redd for å ta i litt ekstra på meg. Vi hadde en trener i Fredrikstad som satte oss opp mot hverandre hvis han synes treningene var for dårlige. Og det funker jo, fordi ingen av oss ønsker at den andre skal komme forbi. Så det blir en tøff duell uansett, legger Live til og smiler.

Tvillingbonanza

Etter å ha spilt i samme klubb hele oppveksten, dro de hver sin vei sommeren 2021 - Live til Sola og Thale til Molde.



Før inneværende sesong dro Thale videre til den danske storklubben Odense.

Nå er tvillingene Rushfeldt Deila for første gang sammen på landslaget.

SAMLING: Thale og Live Rushfeldt Deila er samlet med håndballjentene i Sandefjord for EHF Euro Cup. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Det er veldig gøy. Jeg synes det er gøy å være med i det hele tatt også, men det er ekstra stas å være her med søsteren sin, sier Live før tvillingsøsteren følger opp:

– Det gir en trygghet at man har noen man kjenner godt her. Men jeg er enig i det Live sa - jeg er veldig glad for å være med også.

Men tvillinger på landslaget er ikke et ukjent fenomen. Håndballjentene har fra før Silje Solberg-Østhassel og Sanna Solberg-Isaksen (33). Begge ble nylig mødre og Sanna er tilbake i troppen.

GULL: Silje Solberg-Østhassel og Sanna Solberg-Isaksen har spilt sammen på landslaget i en årrekke. Her fra VM-gull i Spania i 2021. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er veldig spesielt, men også veldig gøy. Jeg tenker at det hjelper å ha en søster ved sin side og man føler seg kanskje litt ekstra trygg. Jeg og Silje har hatt mye treningsglede av hverandre som kanskje har gjort at vi har kommet så langt, forteller Solberg-Isaksen.



Katrine Lunde og hennes tvillingsøster Kristine Lunde-Borgersen (43) spilte også sammen en årrekke på landslaget.

GULL: Tvillingsøstrene Kristine Lunde-Borgersen og Katrine Lunde har vunnet flere gull sammen for håndballjentene. Foto: Jonas Ekströmer / NTB

Tvillingduoen Nora og Thea Mørk (32) har også spilt sammen for håndballjentene. Thea endte på 18 seniorkamper før hun la opp i 2018.

– Tvillinger vet akkurat hva som kreves i de rette tidspunktene og det er en bestevenn som kjenner deg på alle måter. Det er jeg veldig glad for og jeg er glad i å være tvilling, forteller Nora Mørk.

TVILLINGER: Nora og Thea Mørk fikk flere kamper sammen på både aldersbestemt landslag og seniorlandslag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Tre mesterskap på kort tid: – Et håp

Thale var med på håndballjentenes EM-gull i november 2022, mens tvillingsøster Live fikk sin debut i mars i år. Da ble bakspilleren rost opp i skyene av landslagsstjernen Nora Mørk.

– Live Deila … hun er bare et funn, rett og slett, sa Esbjerg-stjernen til TV 2 etter debutkampen til Live.



VM på hjemmebane står for tur i desember, og på 13 måneder skal håndballjentene også spille OL i Paris og EM desember 2024.

Tvillingparet Rushfeldt Deila ønsker å slå seg inn i troppen til Thorir Hergeirsson.

– Det hadde vært veldig kult å få være med på alt. Uansett om det er mye eller lite. Men jeg må fokusere på å gjøre det beste jeg kan i trening i klubb og når jeg får være med på landslaget, og så ta det derfra, sier Thale.

– Hva er mulighetene for å få med begge to i desember?

– Det er en veldig tøff konkurranse, men det er alltid en drøm og et håp. Man må bare jobbe på, og så vet man jo aldri hva som kan skje, svarer Live.