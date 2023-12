Danskene vant thriller

Danmark-Montenegro 26-24 (13-10)

Foran drøye 11.000 tilskuere i Boxen sikret danskene semifinale i det som til slutt ble et intenst oppgjør mot Montenegro.

Det blir dermed en reprise av fjorårets EM-finale - et skandinavisk toppmøte mellom Norge og Danmark. Og denne gangen på danskenes hjemmebane.

– Vi liker nordmenn generelt, men de skal ikke føle seg velkommen på fredag, sier danskenes Jesper Jensen til TV 2 lattermildt.

Sandra Toft, som storspilte i danskenes mål og endte på 41 i redningsprosent, er klar for å møte både tidligere og nåværende lagvenninner i klubb.

– Det kjennes kjempe bra å komme til semifinalen. Jeg er en følsom jente, så jeg blir veldig rørt, sier Toft til TV 2.

– Norge er et vanvittig bra lag, kanskje verdens beste. Det har vært tette kamper tidligere. Det håper jeg det blir igjen, men denne gangen håper jeg vi går seirende ut, sier Györ-målvakten.



KLARE: Danskenes landslagssjef Jesper Jensen får et møte i semifinalen mot flere av sine egne Esbjerg-spillere. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Landslagskollega, Mie Højlund, legger favorittstempelet på Norge i forkant av semifinalen.

– Det er et sinnsykt godt mannskap og de har en erfaring som de har vist når vi har møtt dem tidligere. Jeg synes de har storspilt i mesterskapet til nå, så vi må være 110 prosent klare hvis vi skal slå dem i semifinalen, forteller Odense-spilleren til TV 2.

Toft i fyr og flamme

Onsdag ankom de norske håndballjentene Danmark. Til norsk presse fortalte landslagskaptein Stine Bredal Oftedal at Danmark, på papiret, var favoritt i forkant av kvartfinalen.



– Men vi vet at det ikke nødvendigvis vinner kamper. Det som er veldig fint for oss er at vi kan se kampen i kveld. Da kan vi gjøre oss klare på begge lag samtidig. Det er et perfekt utgangspunkt sånn sett, sa Bredal Oftedal.

Og de kunne se en kamp med full fart fra start. Lagene fulgte hverandre tett det første kvarteret og Kristina Jørgensen banket inn 8-7 til tilskuernes største begeistring. Og da Sandra Toft stengte buret på straffe, løftet stemningen seg ytterligere.

Katrine Heindahl sendte danskene til pause med 13-10.

– Danmark mangler den siste skarpheten i flere situasjoner. Jeg sitter med følelsen av at de små danske rettelsene kan bli utslagsgivende, var dommen til TV 2 Danmarks ekspert Rasmus Boysen.



– Det blir en fight

Og i det fløytesignalet innledet den andre omgangen, så danskene seg aldri tilbake.

STORSPILTE: Sandra Toft spilte en viktig rolle i danskenes kvartfinaleseier. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Sandra Toft startet omgangen med å redde fire av Montenegros seks første skudd og anført av en gloheit Anne-Mette Hansen i angrep, økte de ledelsen til 18-12. Metz-bakspilleren endte med fem mål totalt.

Montenegro ga seg ikke og kappet innpå med ti minutter igjen av kvartfinalen. 21-14 gikk til 22-20, men Toft fortsatte storspillet.

Det ble en intens avslutning på kvartfinalen danskene lenge hadde kontroll over.

Med nok en redning av Toft, som endte til slutt på 41 prosent, kunne Kristina Jørgensen sette ballen i åpent mål. Semifinalebilletten var et faktum.

Danskene vant til slutt 26-24 og møter Norge i semifinalen fredag.

– Dette blir en semifinale som alle trodde, håpet og drømte skulle bli finale. Men det blir en fight, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele og legger favorittstempelet over på Norge.

– Det er et norsk lag som jeg synes er bedre enn det danske. Så det er nok verre for danskene enn de norske håndballjentene at vi møter hverandre i en semifinale, er semifinaledommen til Svele.