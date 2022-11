Danskene fortviler: – Hadde vært bedre å bli knust

Norge-Danmark 27-25

Danskene tok sin første mesterskapsmedalje på 18 år, men det ble ikke av edleste valør. For i EM-finalen mot Norge, ble det til slutt rød, hvit og blå jubel med 27-25-seier i en høydramatisk kamp.

Tapre dansker, med tårer i øynene og sølvmedaljer rundt halsen, spaserte gjennom presseområdet etter kampslutt.

– Det var så nære. Det gjør vondt. Det hadde vært bedre å bli knust, sier keeper Sandra Toft til TV 2.

– Vi er ti minutter unna å vinne gull. Norge var best de siste ti minuttene, og har stått i disse situasjonene mange ganger. Det har ikke vi. Vi har gjort det bra.

Toft løfter opp sølvmedaljen til TV 2s kamera.

– Det vil ta tid før jeg blir glad i den her, men ikke akkurat nå.

FORTVILTE: Det gikk ikke Sandra Tofts og Danmarks vei i EM-finalen. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Danske medier: «Katastrofen total»

Danske medier var naturligvis svært engasjert i EM-finalen.

«Dramatisk EM-finale» skriver dansk TV2.

«Katastrofen total» prydet Ekstra Bladets hjemmesider like etter kampslutt.

I danske B.T. står det:

– For en finale, for et vanvittig drama. Så vondt det gjør nå. For Danmark hadde en historisk sjanse til å vinne EM-gull, og særlig i første omgang så det også ut til at det ville ende sånn.