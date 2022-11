Dansk sjef rørt til tårer: – Faen meg stolt

Norge-Danmark 29-31

Selv om begge lagene skal til semifinale, kan resultatet bli skjebnesvangert for Norge: Nå blir det møte med Frankrike.

Danmark får en antatt lettere kamp mot Montenegro.

Og ikke minst jubler naboene i sør for at en bekmørk rekke er brutt. Seieren var den første i en tellende kamp over Norge på 17 forsøk.

– Jeg er faen meg stolt, sier Danmarks landslagssjef Jesper Jensen til dansk TV 2.

RØRT: Danmarks landslagssjef Jesper Jensen. Foto: JURE MAKOVEC

Like før oppgjøret ble det kjent at Kaja Kamp og assistenttrener Lars Jørgensen måtte i isolasjon på grunn av positive koronatester.

– Det er skikkelig vanskelig når man tenker på Kaja og Lars der hjemme. Vi har hatt mye motgang, men vi bare står på. Jentene er skikkelig flinke, roser en rørt Jensen.

Det er åtte år siden sist danskene slo håndballjentene i en tellende kamp. De fikk ros av TV 2s håndballekspert etter kampen.

«De var smartere enn oss», var dommen.

SEIERSBRØLET: Danskene jublet hemningsløst etter seieren. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Vi har prøvd å kopiere mange ting av Norge i mange år. Norge er sterke i sluttfasen av kampene, og de siste to kampene vi har spilt mot dem har vi vært gode, men tapt i siste liten. Det er kult at vi klarer å holde fokus i dag, sier Jensen til TV 2.

45-åringen har ledet det danske landslaget i to mesterskap. Han har tatt dem til semifinale i begge. I fjor ble det bronse i VM.

Nå blir han hyllet av danske eksperter.

– Dette var den beste kampen under Jesper Jensen. «Hold nu op, for en kamp!», sier Lars Møller, ifølge dansk TV 2.

– All honnør til laget, men ledelsesmessig er dette Jesper Jensens beste kamp, istemmer Bent Nyegaard.