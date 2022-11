Danmark til finale for første gang på 18 år

De danske jentene slo Montenegro i sin semifinale, og skal dermed spille mesterskapsfinale for første gang siden 2004.

TIL FINALE: De danske jentene er videre til finale etter seier over Montenegro. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Saken oppdateres!

Danmark er i mesterskapsfinale for første gang på 18 år.

Det ble klart etter at de danske jentene slo Montenegro i sin semifinale fredag.

Til TV 2 er det en tydelig fornøyd Anne Mette Hansen som skal spille finale. Det har hun aldri spilt med landslaget før.

– Vi har tatt enorme steg de siste årene, og endelig ble det finale. Vi er megastolte, det er disse kampene vi drømmer om å spille!

Ljubljana , Slovenia 20221118. Danmarks målvakt Sandra Toft og Jesper Jensen jubler etter seier i semifinalen i EM mellom Danmark og Montenegro i Stožice Arena.Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

Sandra Toft er meget stolt av det laget hennes har fått til. Hun har nemlig vært med på de mange opp- og nedturene med det danske laget de siste årene.

– Det har vært mye opp og ned, men endelig er det opp. Det kommer til å bli den største kampen i livet mitt på søndag.

Hun håper på finalekamp mot Norge.

– Jeg håper det for jentene sin del, men også for historien sin del med et møte mellom Norge og Danmark i finalen.

Den danske landslagssjefen Jesper Jensen sier at han gjerne vil møte de norske jentene i den kommende finalen.

– Jeg har et hjerte for mange av de spillerne der, så jeg holder en liten knapp på dem, sier Jensen til TV 3 etter kampen.

TØFF KAMP: Det ble en tøff fysisk kamp mellom Danmark og Montenegro. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hadde kontroll gjennom kampen

Danmark har ikke spilt mesterskapsfinale siden 2004, mens Montenegro må tilbake til 2012 sist de spilte finale.

Det var derfor knyttet stor spenning til oppgjøret deres.

De danske jentene havnet bakpå 3-6 fra start, men tok seg raskt opp igjen og Sandra Toft stengte det danske buret.

Til pause ledet danskene 14-10.

Etter pause så det ut til at de montenegrinske jentene hadde fått nye krefter, for i den andre omgangen åpnet de med et smell.

Seks minutter ut i omgangen hadde de spist opp ledelsen, og plutselig var stillingen 14-14.

STORSPILTE: Danmarks Emma Friis storspilte i semifinalen mot Montenegro. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kan bli ny thrillerkamp

Men danskene svarte raskt, og etter godt forsvarsspill klarte de å gå opp i en ny firemålsledelse med 15 minutter igjen av kampen.

Med 12 minutter igjen av kampen ledet de danske jentene 20-15, og lot aldri Montenegro true kampen om finalebilletten.

De vinner til slutt 27-23.

På søndag spiller danskene sin første finale på 18 år, og hvem de møter blir kalt i semifinalen mellom Norge og Frankrike senere fredags kveld.

Norge tapte 29-31 mot danskene tidligere denne uken, men om Norge vinner sin semifinale kan det bli en ny thrillerkamp.