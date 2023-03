Comeback i rekordfart: – Kjennes ekstremt bra

Sola-Storhamar 34-31 (16-15)

Kvartfinalene i sluttspillet er valgt. Se hvem som møter hvem nederst i saken!

I 2016 fødte Camilla Herrem sitt første barn og gjorde comeback kun seks uker etter fødsel. Onsdag kveld slo hun sin egen rekord.

For 5.mars ble Camilla Herrem og Steffen Stegavik foreldre til sin andre sønn, og landslagsveteranen var tilbake på banen drøye tre uker etter fødsel.

I forkant av onsdagens oppgjør mellom Sola og Storhamar var Herrem oppført i kamptroppen for første gang siden fødselen.

– Vi får se hvordan det går. Jeg kjenner under oppvarming om det går fint. Så får jeg sikkert prøvd meg i kampen hvis det går bra, fortalte Camilla Herrem til TV 2.

Klarte ikke vente

Herrem fortalte før kamp at comebacket kunne komme i den andre omgangen, men stjernekanten kom innpå etter 23 minutter i første omgang.

– Hun ventet drøye tre uker etter fødsel, så klarer hun ikke vente til andre omgang heller, sa TV 2s kommentator Harald Bredeli.

– Nå var jeg på banen. Ikke så jævla mye som skjedde, men det var veldig godt å komme i gang igjen, fortalte en smørblid Herrem etter kampen.

Stjernespilleren var fornøyd med å være tilbake på banen igjen.

– Det kjennes ekstremt bra ut. Nå ble det syv minutter i første omgang og fem minutter i andre omgang. Jeg er ekstremt fornøyd med at det holder. Det var deilig, la 36-åringen til.

Sikret bronsemedaljen

Storhamar sikret seriesølvet i forrige runde, mens Sola kunne ta sin tredje bronsemedalje i serien på rad. Ved å ta poeng onsdag kveld, var de sikret tredjeplassen.

Men hjemmelaget fikk en tøff start i Åsenhallen. Etter kun fem minutter ut i den første omgangen pådro Solas Martine Wolff seg rødt kort etter en tøff takling på Storhamars Anniken Obaidli.

Storhamar starta best og ledet 7-3, men Sola og Maja Magnussen utlignet til 8-8, og rogalendingene snudde stillingen til 11-8.

Sola gikk til pause med en ettmålsledelse, 16-15.

Kristina Novak fortsatte å banke inn mål i den andre omgangen som hun gjorde i den første da hun satte sitt åttende mål etter 32 minutter spilt.

Anniken Obaidli, som har storspilt i årets Champions League, utlignet til 19-19 og Tina Abdulla sendte Storhamar tilbake i ledelsen 20-19.

Lagene fulgte hverandre hele veien i den andre omgangen, men Sola trakk det lengste strået i sesongens siste seriekamp. De tok dermed sin tredje bronsemedalje i REMA 1000-ligaen på rad.

Kristina Novak ble kampens toppscorer med 10 mål.

– Jeg visste ikke at det var ti mål. I dag sitter det og det er veldig deilig. Jeg følte jeg hadde litt å gjøre opp for meg etter helgen, fortalte Novak til TV 2 etter kampen.

Kvartfinaler neste

Siste serierunde i REMA 1000-ligaen for kvinnene er dermed ferdigspilt. Sluttspillet settes i gang etter påske og kvartfinalene skal velges:

Førsteplassen (Vipers) valgte først og valget var å møte enten 7.plass (Fredrikstad) og 8.plass (Byåsen) på tabellen. Så valgte sølvvinner Storhamar motstander og deretter tredjeplassen Sola.

Kvartfinale 1: Vipers - Byåsen

– Det er rettferdig med 1.plass mot 8.plass. Det har også vært morsomme kamper mot Byåsen. Det passer oss fint, fortalte Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Kvartfinale 2: Storhamar - Fredrikstad

– Det er to flinke lag. Toppnivået er godt. Vi føler at vi har hatt god kontroll på Fredrikstad i de to oppgjørene, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen om valget som havnet på Fredrikstad.

Kvartfinale 3: Sola - Fana

– Vi skal til våre venner i Fana og lage mat for TV 2. Det er morsomme kamper, fortalte Steffen Stegavik med et smil om munnen.

Kvartfinale 4: Molde - Larvik

Kvartfinalene spilles best av tre og kan sees på TV 2 Play.