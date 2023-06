CL-triumf for O´Sullivan etter vanvittig drama

SC Magdeburg – Barlinek Industria Kielce 30-29 e.e.o (13-15)

Etter syv år i Magdeburg var 31-årige Christian O’Sullivan klar for sin største klubbkamp: Søndagens finale i Champions League.

Stillingen var 26-26 ved ordinær tid og kampen gikk til ekstraomganger. Der var Magdeburg sterkest og kan løfte CL-pokalen.

– Pjuh, må jeg nesten si, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele etter triumfen.

LEVERTE: Christian O'Sullivan storspilte i Champions League-finalen. Foto: THILO SCHMUELGEN

Han hyller Magdeburg og kaptein O'Sullivan for bragden etter en nervepirrende og jevnspilt kamp.

– Vi må hylle ham. Det er en grunn til at han er kaptein, han er samlende og man vet hva man får. Han er en fantastisk forsvarsspiller, og det er en heroisk innsats av Magdeburg som var best når det gjaldt, sier Svele.

Sist gang den tyske klubben vant Champions League var i 2002.

Bare tre norske herrespillere har vunnet Champions League tidligere, alle med THW Kiel: Børge Lund i 2010, Sander Sagosen og Harald Reinkind i 2020.

Med finaleseier over Kielce søndag blir Magdeburg-kapteinen dermed den fjerde.

GULLRUS: SC Magdeburg-spillerne slapp jubelen løs etter seier over Kielce i Champions League-finalen. Foto: THILO SCHMUELGEN

Rødt kort

O'Sullivan pådro seg tre tominuttere i finalen, én i første omgang og to i den andre. Dermed ble han utvist like før ordinær tid og måtte se ekstraomgangene fra sidelinjen.



– Det er nesten alt man drømmer om at det skal være en nordmann i hovedrollen. Han er god defensivt og skjøt også inn et kontringsmål. Så må han bruke så mye krefter og taklinger at han blir utvist, sier Svele, som er full i lovord av nordmannen.

TØFF KAMP: Barlinek Industria Kielce's Alex Dujshebaev Dovichebaeva i duell med SC Magdeburgs Magnus Saugstrup Jensen (t.v) og Christian O'Sullivan Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

– Han er en spiller som aldri får de største overskriftene, men han er der alltid. Han er flink til å pushe laget framover, også er han dønn lojal og hel ved. Det er vel unt at han får ta med seg det gjeveste trofeet.

Den norske landslagskapteinen har kontrakt med Magdeburg til sommeren 2025.



FULL AV LOVORD: TV 2s håndballekspert Bent Svele gleder seg over prestasjonen til SC Magdeburg og Christian O´Sullivan. Foto: Erik Edland / TV 2

Jevnspilt

SC Magdeburg gikk tidlig opp i en 4-1-ledelse, men så kneppet Kielce innpå. 14 minutter ut i finalen var stillingen 6-6.

Lagene gikk til pause med en tomålsledelse til Kielce.



– Det er en fin kamp, og et Magdeburg-lag som kom godt i gang, men så fikk Kielce justert seg, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele om første omgang, og trekker frem Dovichebaeva.

Svele mener O'Sullivan var en god figur de første 30 minuttene.

– Han er litt som han pleier og spiller mest defensivt, men han er lagets kaptein og styrer skuta bakover, sier håndballeksperten.

KAPTEIN: Christian O'Sullivan var en viktig brikke for SC Magdeburg i finalen. Foto: THILO SCHMUELGEN

Kience var også det førende laget i starten av den andre omgangen.

47 minutter ut i finalen ble kampen stoppet etter at en person skal ha falt om på tribunen. Etter flere minutters opphold var finalen i gang igjen.

Med åtte ordinære minutter igjen hadde Magdeburg kneppet innpå og utlignet til 22-22. Kun minutter senere scoret O´Sullivan sitt første mål og eneste i finalen og sendte Magdeburg opp i 25-24.

Ved ordinær tid var stillingen 26-26. Kampen gikk dermed til ekstraomganger, hvor Magdeburg var det beste laget.

Finalen endte 30-29 etter ekstraomgangene.