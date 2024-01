Børsen: – Bommer på det taktiske

Færøyene-Norge 26-26

Norge fikk langt tøffere motstand enn ventet mot Færøyene, og kastet bort seieren med kun sekunder igjen på klokken.

Under kan du lese TV 2s håndballekspert Bent Sveles dom over spillerne og landslagssjef Jonas Wille.

Han mener at landslagssjefen bommer på det taktiske defensivt og stusser blant annet over at Magnus Abelvik Rød ble sittende på benken etter pause.

Wille bekreftet etter kampen at Abelvik Rød pådro seg en skade i første omgang.

Du kan også felle din egen dom over spillerne.