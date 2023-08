Utenlandske spillere står i kø for å spille for den regjerende Champions League-mesteren, mens de norske stjernespillerne er for dyre for Vipers.

De siste sesongene har det vært store utskiftninger i troppen til Vipers. Til tross for flere nysigneringer hver sesong, har Kristiansand-laget tatt gull etter gull i norsk liga, og vunnet Champions League tre ganger på rad.

Spillere som Ragnhild Valle Dahl og Marketa Jerabkova har forlatt Vipers før denne sesongen for dansk håndball. Trenerprofil Ole Gustav Gjekstad har fortsatt sin trenerkarriere i Odense. Nye spillere har kommet inn, og troppen består nå av elleve nasjoner, inkludert den nye hovedtreneren Tomas Hlavaty.

– Det er en spennende diskusjon – hva vi tåler av å bryte ned det som har vært Vipers-kulturen. Det som kanskje er det vanskeligste ved dette er at internasjonale toppspillere vil hit, så vi kunne henta mye mer enn det vi har henta. Det har en økonomisk begrensning, forteller Morten Jørgensen i sportslig utvalg i Vipers.

– Samtidig skal vi ivareta at vi skal ha norske toppspillere, norske talenter og lokale talenter – det er en vanskelig miks. Den synes jeg blir tyngre og tyngre hvert eneste år. Så vil resultatene avgjøre om vi lykkes eller ikke. Foreløpig ser det lovende ut, legger han til.

Ønsker å øke budsjettet

Før inneværende sesong kom blant annet den nederlandske håndballstjernen Lois Abbingh og det spanske stortalentet Paula Arcos Poveda.

Og tirsdag starter Vipers jakten på nye titler når de møter Byåsen i sesongens første seriekamp.



Se Vipers-Byåsen fra kl. 18.00 tirsdag på TV 2 Sport 2 og Play

– At vi har greid å sette sammen en stall med denne type spillere er nesten uvirkelig. Men jeg tror man skal se at det er noen enkeltfaktorer som er viktigere enn andre ting. Det er klart at å sitte i forhandlinger med Katrine Lunde gir en tyngde som gjør at alle håndballspillere vet hva det betyr. Disse tingene har spilt på lag i noen år nå, sier Jørgensen.



TRIPPEL: Vipers tok trippelen i hjemlig liga i fjor med gull i serie, NM og sluttspill. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Jørgensen forteller at klubben har et budsjett på 30 millioner kroner. Målet er å få budsjettet opp ytterligere fem millioner kroner for å ligge på et stabilt økonomisk nivå med de andre toppklubbene i Europa.

– Hva er årsaken til at det har blitt så mange utenlandske spillere inn og norske spillere ut?

– Jeg skal ikke være bastant på det, fordi vi kan ikke konkurrere om penger. Vi har lønninger som ligger langt lavere enn de største klubbene der ute. Men hvis du har satsa karrieren din på idrett, så vil du kanskje være med å vinne. Og når du ser at et lag vinner tre ganger, så er det en slags magnet med tanke på at «dette vil jeg også være med på».

– Hvor mye kunne spillere som Anna Vjakhireva eller Lois Abbingh henta i utlandet?

– Hvert fall det dobbelte, slår Jørgensen fast.

Norske landslagsstjerner er for dyre

Fjorårets trippelmestere har tatt grep for å utvikle norske håndballtalenter ved å starte opp et talentprogram. Der har de blant annet hentet U19-landslagsspiller Tuva Pharo fra Glassverket som skal trene med Vipers, men fortsette å spille kamper for egen klubb.



Klubbens nye hovedtrener, Tomas Hlavaty, ser at det norske landslagets suksess gjør at alle toppklubber ser mot norske stjernespillere. Det gjør det vanskeligere for Vipers.

KLAR: Tomas Hlavaty er ny hovedtrener i Vipers. Tidligere var han i trenerteamet til Ole Gustav Gjekstad. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg tror budsjettet i andre klubber tilbyr interessante muligheter for disse spillerne. Norske landslagsspillere spiller på det landslaget som er det mest suksessfulle og alle ser mot å hente de beste spillerne, forteller Hlavaty.

– Når det kommer til en god norsk spiller og kampen om å få spilleren til klubben, er konkurransen stor. For øyeblikket er det litt vanskelig for oss å konkurrere med dette, men vi jobber med å lage unge spillere fra Norge og så får vi se. Men selvfølgelig, vi vet hvilke spillere vi vil ha og norske spillere er alltid på listen fra start.

– Er de norske stjernespillerne for dyre?

– For øyeblikket er de det.