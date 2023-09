Ble nektet dobbeltrolle av Lio: – Alt må på bordet

Christian Berge og Sander Sagosen forventer at Håndballforbundet ordner opp etter TV 2-avsløringer.

I 2021 rettet Kolstad en forespørsel til Norges Håndballforbund, med et ønske om en dobbeltrolle for daværende landslagssjef Christian Berge. At han både skulle trene Kolstad og landslaget.

Den forespørselen ble besvart med blankt avslag fra forbundet og håndballpresident Kåre Geir Lio, som selv har fortsatt i en rolle i sin sivile jobb ved siden av jobben som håndballpresident.

– Jeg ønsket jo selv en dobbeltrolle, det var jo ikke mulig. Om det er sammenlignbart eller ikke får folk finne ut av selv. Sånn ble det for meg. Jeg tok da konsekvensene av det og gikk over til klubb, som jeg i dag trives kjempegodt med, sier Christian Berge til TV 2.

Kolstad-treneren har selv fått med seg TV 2s avsløringer rundt håndballpresidentens rolle den siste tiden.

– Det er jo en liten skrape, det er det. Så får de komme med alle kortene på bordet og så får vi ta det derfra, tenker jeg. Så mye mer enn det er det ikke å si.

– Tilliten må gjenoppbygges

Kolstad gjør i disse dager unna de siste forberedelser til onsdagens Champions League-åpning mot Pelister.

Både Berge og flere av hans spillere har allikevel fått med seg bråket rundt håndballpresidenten. Førstnevnte innrømmer at det gjør noe med tilliten.

– Joda, men jeg tror nok som sagt at de må legge alle kortene på bordet, og så får man se hvordan det har vært, og så må den tilliten gjenoppbygges igjen. Det er sånn det funker, sier Berge.

Søndag ettermiddag varslet Norges Håndballforbund tiltak i en pressemelding.

Kolstad-spiller Gøran Johannessen er tydelig på hva han mener om situasjonen Lio og forbundet har satt seg i.

HABILITETSSPØRSMÅL: Gøran Johannessen stiller seg kritisk til håndballpresidentens nylig avslørte dobbeltrolle. Foto: Beate Oma Dahle

– Det er vel det spørsmålet om habilitet som i min verden blir det største spørsmålet skråstrek problemet. Det står vel i vedtektene at håndballpresidenten blir kjøpt fri fra sine sivile oppgaver og det er vel derfor man får betalt for det også. Det er ikke opp til meg å avgjøre, men det ser ikke helt bra ut, synes jeg, sier Johannessen til TV 2 og får støtte av lagkamerat Sander Sagosen.

– Det er vel som alle andre sier, det er klart at det er veldig synd. Det er jo ting som ikke skulle ha skjedd, men sånn er det, sier Sagosen.



Venter på forklaring

Kolstads største stjerne tror imidlertid ikke at håndballpresidenten har hatt vonde intensjoner.

– Kåre Geir er en ærlig og redelig person, så jeg tror ikke noe har vært gjort med vonde hensikter. Jeg håper at håndballforbundet, Kåre Geir og alle legger kortene på bordet og rydder opp i det. Så skal vi alle få gleden av å ha fokus på håndball, sier han.

– Hvordan er det med tilliten til presidenten og forbundet?

SER FREMOVER: Sander Sagosen forventer at Kåre Geir Lio og håndballforbundet legger alle kortene på bordet, sånn at man etter hvert kan gå videre. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det har jeg ikke noen kommentar til eller gjort noen vurderinger om. Jeg har fått med meg det som har stått i mediene og det er klart at det er en uheldig sak, men jeg håper at Kåre Geir, Langerud og alle som har vært involvert legger kortene på bordet nå. Det tror jeg de kommer til å gjøre og så får vi den saken ut av verden, fortsetter Sagosen.

Johannesen er på sin side klar på at tilliten til håndballforbundet fortsatt er på topp.

– Jeg har ganske stor tro på at de kommer til å løse dette problemet også. Med tanke på Kåre Geir har jeg et ganske fint forhold til han også, og jeg regner med at vi får en forklaring når de lander en løsning.