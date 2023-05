Bestemt seg for landslagsfremtiden

De siste ukene har det vært flere rykter om at Christian Berge har vært aktuell for å ta over som islandsk landslagstrener.

Berge var norsk landslagssjef fra 2014 til 2022 før han tok over det hardsatsende Kolstad-prosjektet. Den profilerte treneren fikk ikke lov til å ha en dobbeltrolle som norsk landslagssjef og Kolstad-trener.

Berge bekreftet at det var et ønske fra islendingene om landslagsjobben, men at det var uaktuelt å forlate trønderklubben. Det måtte i så fall bli en delt rolle.

Nå har 49-åringen bestemt seg. Han har takket nei til hovedtrener-jobben.

Islendingene så videre på et mulig samarbeid med Berge i en annen rolle rundt trenerteamet, men:

– Jeg kjente at det blir for tidkrevende. Jeg vil prioritere familien når jeg først har fri. Det ble klart tidlig at det blir vanskelig å kombinere de to rollene med familie, forteller Berge til TV 2.

Dermed fortsetter Berge som kun Kolstad-trener.

Men den tidligere landslagssjefen innrømmer at det fristet å jakte det edleste metallet med et landslag igjen. Han ledet de norske håndballgutta til to VM-sølv (2017 og 2019) og EM-bronse (2020).

– Gullmedaljen som ikke kom irriterer meg fortsatt. Jeg synes det er vanvittig moro å sloss om medaljer. Jeg vil vinne uansett, forteller Berge.

Trønderen tok over Kolstad i mars i fjor. Denne sesongen har han ledet klubben til serie- og NM-gull. Nå kjempes det gjeveste gullet: sluttspillgullet.

Kolstad valgte Runar som semifinalemotstander. Lagene møtes til første kamp i best av fem-serien 5.mai fra kl. 18.00 på TV 2 Sport 2 og Play.

Se sendeskjemaet for sluttspillet her!