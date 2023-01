Bekreftet: Gjekstad har fått ny trenerjobb

KLAR: Ole Gustav Gjekstad forlater Vipers til sommeren og har signert for Odense. Foto: TV 2 Danmark

I september fortalte Ole Gustav Gjekstad at han gir seg som Vipers-trener etter fem sesonger i Kristiansand-klubben.

Det var flere rykter om at suksesstreneren kunne være aktuell for å ta over jobben som Györ-trener, men nå har 55-åringen signert en treårskontrakt med den danske klubben Odense.

Odense er regjerende dansk seriemester.

– Først og fremst er det en veldig spennende spillertropp, som jeg tror har stort potensiale både på kort og lang sikt. Så er det viktig at det er en god organisasjon og administrasjon, at omgivelsene stemmer. Det er viktig for meg å arbeide i ryddige omgivelser.

Gjekstad fortsetter:

– De to tingene har vært veldig viktig. Så tror jeg det er en klubb som kan slåss i toppen i Danmark og Europa i årene som kommer, sier den nye hovedtreneren.

TRE ÅR: Ole Gustav Gjekstad har signert en treårskontrakt med Odense. Foto: Attila Kisbenedek

Gjekstad forteller at det er spesielt én ting han gleder seg til å gå arbeide med i Odense.

– Det er mange lag som kan vinne Champions League. Det er mange detaljer som avgjør de viktige kampene, og det har noe med mentaliteten å gjøre. Det kan man ikke spotte kun ved å se spillerne. Der er jeg interessert i å gå dypere inn i Odense og se hva jeg finner, sier treneren.

– Stort potensiale

Han blir dermed trener for de norske jentene Maren Aardahl, Tonje Løseth og Malin Aune. Aune slutter seg til den danske klubben til sommeren.

– Jeg gleder meg veldig og det er riktig å gjøre noe nytt. Jeg er glad for at det ble Odense, som har stort potensiale i årene som kommer. Jeg tror vi kan få mange gode resultater, sier han til danske TV 2.

Gjekstad ledet sin tidligere klubb Vipers Kristiansand til serie-, NM og sluttspillgull, samt to Champions League-gull.

– Jeg har lyst til å gjøre noe annet. Det er ikke noe mer enn det. Vi får se hva man skal gjøre videre. Jeg har ikke bestemt noe som helst. Det er ingen ny jobb som har gjort at jeg slutter i Vipers, sa Gjekstad til TV 2 15.september.

Han forteller at det ikke er noen Vipers-spillere på vei til Odense.

Riktig valg

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener dette er et godt klubbvalg av Gjekstad.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Ole Gustav Gjekstad har tatt riktig valg. Foto: Erik Edland / TV 2

– Dette er en klubb som har økonomiske muskler og en uttalt målsetting om å kjempe om Champions League-trofeet. Da synes jeg det er ganske naturlig at de henter han som har vunnet det trofeet de siste par årene, sier Svele.

– At Gjekstad nå går til Odense tror jeg er en god match, både for Gjekstad og for Odense som klubb, understreker eksperten.

Svele skryter av Gjekstads prestasjoner som trener.

– Gjekstad er en trener som har god hånd om de lagene han har. Han har vist gjennom de årene i Vipers ved å vinne Champions League, og er kanskje i en posisjon til å vinne denne sesongen også.

