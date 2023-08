Forrige sesong spilte Storhamar i Champions League for første gang i klubbens historie.

Men før sommeren fikk de den nedslående beskjeden om at søknaden deres om opprykk til Champions League ble avslått. Dermed må fjorårets sluttspilltoer nøye seg med spill på det nest øverste nivået i den europeiske cupen - European League.

– Champions League frista veldig. Så får man den sure beskjeden og jeg ble virkelig skikkelig forbanna. For dette er ikke noe vi får gjort noe med, fortalte Mia Solberg Svele i «Avkast».

Aldri hatt et bedre lag enn nå

Solberg Svele er en av flere spillere som har sluttet seg til Storhamar denne sesongen.

– De hadde rigga seg for Champions League. De fikk en sesong der i fjor hvor de gjorde det fint og ble topp seks. Nå har de forsterka seg og har en bredere tropp. Jeg synes at de ikke har hatt et bedre lag på Hamar før enn de har nå, forteller TV 2s håndballekspert Bent Svele.



Til tross for skuffelsen, ønsker Storhamar å ta opp kampen med Vipers og i European League.

– Det er noe vi hadde sett frem til å være med. Vi har lyst til å gjøre det bra i Europa og vi har et veldig sterkt lag. Så jeg tror det kan bli veldig bra, sa Anniken Obaidli til TV 2 tidligere i sommer.



Tippes som nummer to

De siste årene har Vipers vunnet alt i hjemlig liga. Og i juni ble de nok en gang historiske da de tok klubbens tredje Champions League-gull på rad.

– Jeg vil ha det samme. Jeg vil gjenta det og holde de trofeene i hendene våre. Målene og ambisjonene er de samme, sier Anna Vjakhireva til TV 2. Den russiske håndballstjernen ble kåret til MVP da Vipers tok Champions League-gullet i juni.



Storhamar har vært nummer to bak Kristiansand-laget i en årrekke.

Og «Kommentatorbua» slår fast at de regjerende mestrene blir sterkest kommende sesong også.

– Rent bord tar de nok en gang. Det ville vært sensasjonelt hvis noen andre tok det, sier håndballkommentator Harald Bredeli om Vipers.



– Storhamar er bedre, men ikke gode nok til å slå Vipers, legger han til.

