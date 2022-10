Åpner opp om returen: – Var mye sjalusi

Neste sommer returnerer Sander Sagosen til Trondheim. 26-åringen skal hjem for å gjøre Kolstad til et av verdens beste håndballag.

La oss spole tiden tilbake til 2013. En purung Sander Sagosen forlater trygge omgivelser i Trondheim og Kolstad, til fordel for bærumslaget Haslum.

Ett år senere står den 19 år gamle trønderen med seriegull i Eliteserien og proffkontrakt med danske Aalborg.

Resten er historie.

– Det har vært fantastisk. Jeg har lært ekstremt mye håndball, kultur og hvordan man jobber som et team. Jeg håper utenlandseventyret er ferdig når jeg kommer hjem, men jeg håper fortsatt jeg får være med å dyrke det. Det har jo vært en fantastisk reise, sier Sagosen til TV 2.

Ni år etter han forlot Trondheim, møter verdensstjernen TV 2 til en prat i kjente omgivelser på Ranheim, bare et par langskudd unna barndomshjemmet.

Nå gjenstår ett år i Kiel. Så skal han hjem.

– Nå flytter vi hjem for å bo, for å si det sånn. Jeg håper at alt går etter planen og at vi kan være med å kjempe i Europa i åtte til ti år, og om åtte til ti år skal jeg være såpass ærlig å si at jeg har spilt nok håndball i min karriere, sier trønderen med et smil.

GLEDER SEG: Sander Sagosen ser fram til å lede Kolstad til toppen av europeisk håndball. Foto: Per-Atle Karlsen

Sjalusidrama

Men at en av verdens beste håndballspiller vender hjem til lille Norge i en alder av 27 år, har fått flere til å rynke på nesen.

En av dem var Kiel-direktør Viktor Szilagyi, som sa følgende på klubbens hjemmeside da Kolstad-overgangen var et faktum.

«Vi aksepterer selvfølgelig avgjørelsen, selv om samarbeidet var planlagt for lang tid og alt stemte: Atmosfæren i og rundt laget, planen for fremtiden og også det finansielle. Men til slutt kom argumentet vi ikke kunne matche.»

Nå åpner Sagosen selv opp om tiden før, under og etter Kolstad-bekreftelsen.

– Da det kokte som mest og var rykter her og rykter der, var det litt rart å stå oppi det. Alle skulle plutselig ha en mening om det. Når jeg har byttet klubb før, har det kokt som mest rett etterpå og rett før, men her så var det kanskje tre-fire måneder før alt ble landet, sier Sagosen og fortsetter:

– I ettertid var det mye sjalusi og mange som ikke var enige i valget, men til syvende og sist er det mitt valg.

MANGE MENINGER: Det var ikke alle som var like fornøyde da Sagosen signerte for Kolstad. Foto: Stein-Roar Leite

For etter å ha vunnet ligaen i Norge, Danmark, Frankrike og Tyskland, og ikke minst Champions League, var det de færreste som hadde trodd at Sagosens neste destinasjon var Trondheim.

Med avgjørelsen litt på avstand har pipen imidlertid fått en annen lyd.

– Det var jo noe som kanskje kom som en overraskelse på mange. En ting er hvis man har signert for Barcelona, Paris eller Aalborg, som kanskje er det Kolstad drømmer om å være. Så kom det litt kjapt på folk, at jeg, i min alder, valgte å satse på prosjektet Kolstad. Men i ettertid så har alle sammen en enorm forståelse og respekt for det valget, forklarer 26-åringen.

Skrekkskaden

Med bedre stemning innad i klubben, ser Sagosen nå fram til å fullføre kontrakten i Kiel med stil.

– Det skal bli fint å få avsluttet på en fin måte i Tyskland. Jeg er Kiel-spiller ett år til, det er det kontrakten min tilsier. Jeg håper vi får et fantastisk år, sånn at jeg virkelig får nytt den siste utenlandstiden min. Så skal jeg få komme hjem å være med på det drømmeprosjektet som skjer her.

Før den handler alt om å komme seg tilbake på parketten etter ankelbruddet mot Hamburg 5. juni og de to påfølgende operasjonene.

– Man vet jo at det er en del av idretten og håndballen, det å være skadet. Du tenker mer, ja, unnskyld språket, faen, liksom. Dette skulle ikke skje. Det var mye artig som kom foran meg og jeg har ikke tid til å være skadet, sier han.

EN SISTE REISE: 26-åringen har ett år igjen i Tyskland før han returnerer til Trondheim for godt. Foto: Per-Atle Karlsen

Verre ble det for trønderen da han fikk beskjed om at beinet ikke grodde på riktig måte etter første operasjon, noe som betydde en ny runde under kniven.

– Hvis det å bli skadet er å bli kjørt over, så var det en god trailer som smalt over andre gang. Du føler deg frustrert, du er lei deg og du ser ikke noe glede med noe. Du blir egoistisk, sur og synes synd på deg selv. Så handler det om at jeg er så heldig som har folk rundt meg som ser meg for den jeg er, og ikke bare håndballspilleren, sier Sagosen.

VM-håpet

Nå ser imidlertid 26-åringen lyset i enden av tunnelen. I midten av august kastet han krykkene.

Det gir håp om VM-spill i januar.

– Jeg håper jo det. Jeg lever jo i den troen. Rekker jeg det, er det en kjempebonus. Det er det vi drømmer om og det er det som er målet mitt, men vi må også være realistisk og rasjonell når man tar beslutningen med tanke på om jeg er klar for det eller ikke, påpeker Sagosen.

Mannen med to VM-sølv og 357-mesterskapsmål på 62 kamper siden 2016 er uansett såpass realist at han innser at VM i Polen og Sverige kan glippe, men drømmen om et mesterskapsgull med Norge gir han aldri opp.

– Jeg spiller med den ambisjonen om at alt jeg går inn i har jeg som mål å stå øverst. Så får alle andre svare på hvor realistisk det er, men jeg har troen på mine egne ferdigheter, mine medspilleres ferdigheter og det apparatet vi jobber sammen med. At vi skal få lov til å oppleve et gull? Helt klart. Når det skjer? Det er umulig å svare på. Forhåpentligvis skjer det i januar, gliser trønderen.

HÅPET: Sander Sagosen har fortsatt ikke gitt opp håpet om VM-spill i januar.

Drømme-prosjektet

Det han uansett skal være klare for er «Prosjekt Kolstad», som han blir en del av neste sommer.

Nå forklarer han hvorfor det var «umulig» å takke nei til en trondheimsretur.

– Jeg stortrives og har det kjempefint i Kiel, men dette er byen min og dette er et prosjekt som enhver håndballspiller, i alle fall meg, aldri kunne sagt nei til, sier Sagosen og utdyper:

– Jeg har prøvd Danmark, jeg har prøvd Frankrike, jeg har prøvd Tyskland. Jeg har vunnet alle de stedene. Det å få lov til å prøve å skape noe som skal være med å vinne i Norge og Champions League, med noe norsk og noe trøndersk, det er for meg en drøm.

Selv om han selv ikke blir en del av prosjektet før neste sommer, er Sagosen overbevist om at Kolstad kan ta opp kampen med Elverum allerede denne sesongen.

– Jeg tror at det Kolstad-laget som er i år er bra nok til å vinne den norske ligaen, men det gjenstår å se. Det er høye krav og høye målsettinger, men det er det jeg ånder for og det er det jeg tror Kolstad ånder for, sier han.

Om Kolstad klarer å tukte Elverum allerede denne sesongen, vil tiden vise. Når Sagosen selv returnerer til Trondheim som 27-åring, er hans drøm uansett soleklar:

Å gjøre Kolstad til den moderne utgaven av 90-tallets Rosenborg.

– Det er jo det som er litt tanken og drømmene bak det. Jeg vokste jo opp med at det eneste jeg ville ha til julegave var sesongkort på Lerkendal, for det var Champions League og storlagene kom. Om man leverer på banen, som Rosenborg gjorde på den tiden, så håper vi at publikum er der og får være med på den folkefesten, avslutter han.