Åpner for forlengelse: – Det er høyaktuelt

Thorir Hergeirssons kontrakt med Norges Håndballforbund går ut etter 2024. Nå åpnes det opp for forlengelse med landslagssjefen.

Etter å ha vært Marit Breiviks assistenttrener siden 2001, tok Thorir Hergeirsson over ansvaret som landslagssjef i 2009.

Nå står han med gull i OL, VM og EM - og ni ganger har han ledet de norske håndballjentene helt til topps. I januar ble han kåret til «Årets trener» på Idrettsgallaen.

Nå går den meriterte landslagssjefen inn i sine siste mesterskap før kontrakten med Norges Håndballforbund går ut i 2024: VM i desember, OL neste sommer og EM i desember 2024.

Men Hergeirsson åpner opp for å gå i samtaler med forbundet om en forlengelse.

– Hva har du sagt om å være med videre etter 2024?

– Jeg har ikke sagt noe om det. Kontrakten går ut 31.12.2024, men forbundet bruker å ha det på plass i god tid før kontaktene går ut. Jeg er i hundre for VM og OL. Jeg har fullt fokus på det og jeg skal ta runden med ledelsen om hva de ser for seg, sier Hergeirsson til TV 2.

Håndballjentene er samlet for første gang siden EM-gullet i november. Golden League står for tur i Nederland hvor de møter Danmark, vertsnasjonen og Tsjekkia.

– Det er en vanvittig spennende og motiverende jobb. Jeg trives godt med det, utvikling og mennesker. Jeg liker å stå i toppidrett som innebærer både medgang og motgang. Jeg jobber ofte godt når jeg får noen utfordringer. Jeg trives i prosessene. Akkurat nå.

– Så må man alltid tenke frem i tid. Normalt skrives det fire års avtaler. Da må man være veldig klar for det hvis en går inn i sånne avtaler, legger landslagssjefen til.

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, forteller at forbundet er godt fornøyde med Hergeirsson. Selv om kontrakten står til ut 2024, er det stor sannsynlighet for at samarbeidet ikke stopper der dersom Hergeirsson selv vil fortsette.

– Jeg opplever at han trives og har det godt som landslagssjef. Han representerer norsk håndball på en god måte og hvis Thorir ønsker å forlenge, så er det nok et felles utgangspunkt, sier Langerud til TV 2.

– Så dersom Thorir selv ønsker å forlenge så ønsker dere også det?

– Jeg skal ikke foregripe noe, men min umiddelbare refleksjon er at om han vil fortsette er det bra å høre. Han har levert gode resultater hvert år. Det er klart det er en del prosesser som skal på plass, men det er aktuelt å ta den praten med han.

– Vi har ikke diskutert noe ennå, men det er klart det er høyaktuelt, forteller generalsekretæren.