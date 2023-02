Anke avvist: – Godt at det er voksne hjemme

– Det viser at det er en fornuft i det hele. All fornuft tilsier at kampen skal spilles på nytt. Jeg har ikke vært veldig imponert over hvordan Oppsal har håndtert dette på. Det er godt at det er noen voksne hjemme i forbundet, sier Bent Svele.

8. januar spilte Oppsal kamp mot Gjerpen i 1. divisjon. Den vant Oppsal til slutt 25-24, men på grunn av en menneskelig feil i sekretariatet ble det registrert ett mål for mye til Oppsal i første omgang.

Samme kveld ble Gjerpen oppmerksom på feilen. De leverte inn en protest til påtalenemnda i Håndballforbundet morgenen etterpå.

Nemda ønsket omkamp og leverte sin innstilling til Sanksjonskomiteen, som tar avgjørelsen. Dette anket Oppsal.

Det fikk TV 2s håndballekspert Bent Svele til å gå hardt ut mot Oppsal.

Nå er det klart at Oppsals anke er avvist, og at det blir omkamp mellom de to lagene. Telemarksavisa omtalte nyheten først.

Raser: – Håpløst

Svele fortsetter tiraden mot Oslo-klubben:

– Jeg har ikke ord hvor håpløst det er fra Oppsal. Det står om opprykk og arbeidsplasser. Det er helt vanvittig at det har gått så langt som dette.

Oppsal har enn så lenge ikke besvart TV 2s henvendelser i saken.

I skrivende stund ligger klubbene som nummer to og tre i 1. divisjon. Det skiller bare ett poeng mellom lagene. Follo leder divisjonen.

De to øverste lagene rykker opp til det øverste nivået.

Innrømmer: Tøff periode

Gjerpen er meget glad for avgjørelsen.

– Dette er en riktig beslutning og helt i tråd med fair play-målsetningen til Norges Håndballforbund, sier daglig leder Christen Knudsen til TV 2.

Han fortsetter:

– Jeg tror ikke Gjerpen hadde sendt inn denne klagen.

Ventetiden har tatt på for laget fra Skien.

– Det har vært krevende, tatt tid og skapt belastning på spillere, trenere og administrasjon. Alt medfører en del merarbeid. Jeg er overrasket over at sekretariat og dommere kan gjøre slike alvorlige feil, sier Knudsen som ser frem til at det blir et nytt oppgjør mellom lagene.