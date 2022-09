Andre tap på rad

Camilla Herrem og Sola gikk på et tap mot Fredrikstad (26-37) forrige runde i REMA 1000-ligaen. Og rogalendingene fikk det tøft borte mot Byåsen.

Sola gikk inn til pause med en ettmålsledelse, 12-11.

Etter ti minutter spilt inn i den andre omgangen, sendte Byåsens Sofie Riseth hjemmelaget i ledelsen 18-17.

Caroline Aar Jakobsen lurte inn 24-21 med ti minutter igjen på klokka. Og til tross for at Camilla Herrem tricket inn en siste scoring, så kunne Byåsen juble for seieren 28-25.

– Sola har tapt to på rad. Det er overraskende. De har vært stabile de to siste sesongene, men nå er også Byåsen kanskje bedre enn vi trodde før sesongen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Byåsen står dermed med to seire på to kamper. Sola har en seier på tre kamper.

I den andre kampen onsdag kveld i kvinnenes REMA 1000-liga tok Larvik imot Storhamar på hjemmebane.

Fjorårets sølvvinner, Storhamar, gikk til pause med en firemålsledelse og kontrollerte store deler av kampen. Men Larvik reduserte flere ganger og det stod 27-28 med fem minutter igjen.

Men med to minutter og 20 sekunder igjen på klokka, utlignet Larvik med Emma Skinnehaugen fra kanten.

I siste sekund sikret Storhamars Anniken Obaidli 29-29 fra straffemerket. Det ble dermed sluttresultatet.

– Storhamar tapte for Molde, fikk grisebank i Champions League og taper nå poeng mot Larvik. Det er sjokkerende og lover ikke bra for medaljekandidatene, slår Svele fast.