– Alt annet vil være en fiasko

TV 2s håndballekspert er klar på at hardtsatsende Kolstad tar samtlige tre gull kommende sesong.

Forrige sesong tok Kolstad over håndballtronen da de vant trippelen for første gang og Elverum måtte se seg slått etter flere år på topp.

Denne sesongen er stjernegalleriet til den hardtsatsende trondheimsklubben komplett etter at Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen sluttet seg til klubben denne sommeren.

– De er rigga for Champions League og Europa. Det er to ting som gjelder da – skal du kvalifisere deg for Europa, så må du vinne i Norge. De har det beste laget som noen gang har spilt i norsk liga på herresiden med de stjernene som kom i fjor og som kom i år, sier Bent Svele i «Kommentatorbua».

Hør hele tabelltipset for herrenes REMA 1000-liga her!

– Sett litt ustabilt ut

Den islandske landslagsspilleren Janus Smarason forlot Kolstad i sommer for Champions League-mester Magdeburg. Smarason dro fra Trondheim grunnet økonomiske problemer i klubben.

– De tok trippelen uten de tre stjernene (Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen). Hvis de da ikke tar trippelen med de tre på laget, så vil det være en fiasko, legger håndballkommentator Harald Bredeli til.

– Alt annet enn tre titler vil være en fiasko, slår han fast.

Se sesongåpningen for herrene med Kolstad-ØIF Arendal lørdag fra kl.16.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play

Etter en lang oppkjøring for lagene, starter sesongen 23/24 allerede lørdag. Da tar regjerende mester Kolstad imot ØIF Arendal på hjemmebane.

TRENERDUO: Stian Gomo og Christian Berge ledet Kolstad til trippelen i fjorårets sesong. Foto: Beate Oma Dahle

– Hvordan har det sett ut den siste måneden?



– Det har sett litt ustabilt ut. På vårt beste synes jeg vi har vært veldig gode, men på vårt dårligste har vi vært veldig dårlige. Men det er som det bruker å være, forteller Kolstad-trener Christian Berge til TV 2.

– Prøve å ta det tilbake

Elverum måtte se seg slått i serie, cup og sluttspill av lokomotivet fra Trondheim i fjorårets sesong etter flere år som nummer en på herresiden.

– Nå er det starten på å prøve å ta det tilbake. Det er det ingen tvil om. Vi er bortskjemte i Elverum og er vant til å ta trofeer hvert eneste år, og det ble null i fjor. Nå er vi i gang og skal prøve å ta det tilbake, fortalte Elverums Tobias Grøndahl i «Avkast».

Bent Svele er klar på at Elverum er det beste laget bak Kolstad og tror de vil ta sølvmedaljen. Elverum har mistet flere spillere fra fjorårets sesong, men fått inn erstattere.

– Konseptet blir litt endra i år hos oss. Vi må prøve å bruke de kvalitetene som spillerne har både fysiske, tekniske og mentale ferdigheter. Det er det som er utfordringen – å bruke kortest mulig tid til å få svarene. Det er nøkkelen og det er ikke alltid like enkelt å finne, sier Elverum-trener Børge Lund til TV 2.