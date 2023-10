Sander Sagosen forlot THW Kiel til fordel for Kolstad. Nå møter han Harald Reinkind og den tyske storklubben for første gang.

Den hardtsatsende trønderklubben Kolstad har vært et hett tema i europeisk håndball etter at de offentliggjorde sitt prosjekt høsten 2021.

I sommer ble det kjent at klubben står i økonomiske problemer. Det fikk blant annet Bundesliga-sjefen til å gå hardt ut i media hvor han ville ha Kolstad fjernet fra Champions League grunnet klubbens økonomiske situasjon.

Trønderne, som ble tildelt wildcard, er godt i gang med sin første sesong i det gjeveste, europeiske selskap.

To seire på fire kamper og torsdag står de overfor sin hittil største prøvelse - det tyske storlaget THW Kiel.

– Man har fått litt inntrykket i Tyskland at «her er det bare en haug med penger og så kjøper vi de spillerne vi har lyst på». Så alle har lyst til å sette en fot i veien for Kolstad for å få de til å snuble. Alle ønsker nok at vi skal ta denne kampen, forteller håndballguttas Harald Reinkind.

Møter eks-klubben

Reinkind og hans THW Kiel er på plass i solfylte Trondheim etter en noe varierende sesongstart. Fjorårets Bundesliga-mestre er ubeseiret i Champions League, men står med fire tap på ni kamper i hjemlig liga.

Men ekstra spesielt blir det for Kolstads største stjerne, Sander Sagosen. Sagosen forlot den tyske storklubben til fordel for Kolstad i sommer.

– Jeg tror det er viktig for meg og de andre gutta å ufarliggjøre det litt - ikke tenke så mye på at det er en så stor kamp som vi har foran oss, forteller Sagosen til TV 2.

– Ikke få overtenning?



– Ja, og det er fort gjort å få det i sånne kamper. Det er sikkert enkelt å stå her og si at jeg ikke skal få det, men jeg tror ikke akkurat tenningen blir vanskelig å få opp på torsdag, svarer 28-åringen og smiler.

GJENSYN: Harald Reinkind og Sander Sagosen møtes torsdag kveld når Kiel gjester Kolstad og Trondheim Spektrum. Foto: FRANK MOLTER

Reinkind spilte tre sesonger sammen med Sagosen i den tyske fergebyen.

– Det blir gøy og spesielt for både han og oss. Det blir kjekt å se han igjen. Vi skal vise at det ikke er å bare reise til Trondheim og vinne Champions League, forteller han.

– Ikke bare å kjøpe inn råvarene

Torsdag formiddag nærmer det seg 7000 solgte billetter til storkampen i Trondheim Spektrum.

Det blir det første møtet mellom klubbene noen sinne.

– Kolstad har et bra lag og de har mange store navn som har kommet hjem, men så skal de få det til å funke også. Det er ikke bare å kjøpe inn råvarene – det skal bli godt sammen også, forteller Reinkind.

– Vi vet at det er utrolig kvalitet som bor i Kolstad-laget, så det er ikke bare å reise til Trondheim og hente to poeng. Vi må virkelig opp på vårt øverste nivå, slår bakspilleren fast.

Lagkamerat og landslagskollega, Petter Øverby, er forberedt på en fartsfylt kamp det kommer til å lukte svidd av.

– Vi vet at de spiller et aktivt og aggressivt forsvar. D vil løpe så mye de kan. Så det er bare å ta på seg løpeskoene, sier Kiels linjespiller og ler.

– Toppnivået til Kolstad er såpass høyt at de kan slå hvem som helst. Det samme gjelder oss. Så vi får se hva som kommer.

Kolstad imponerte mange da de forrige uke utklasset ungarske Pick Szeged på hjemmebane.

– Kolstad må opp på toppnivået sitt og gjenskape Szeged-kampen hvis de skal hamle opp med de tyske mestrene. Kiel er et fantastisk håndballag, men med all respekt, Kiel er ikke det Kiel en gang var. Men toppnivået deres er skyhøyt, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Kiel har en unik standing i håndballverden. Det ville ha vært en stor fjær i hatten for Kolstad å vinne over dem.