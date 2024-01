Aldri sett maken: – Kan ikke beskrives

DOMINERER: Rundt 5000 færøyske supportere har inntatt Berlin for å følge håndballguttene sine i gruppespillet i EM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I et lokale i Berlin runger det ut færøysk allsang. Det er fullt hus, og enda flere er på vei inn i det som skal bli en festaften.

Nesten 5000 stykker har tatt turen til den tyske hovedstaden for å se sine håndballgutter spille EM for første gang. Supportergjengen utgjør ti prosent av den færøyske befolkningen.

Flere direkteflyvninger har blitt satt opp fra Færøyene til Berlin, og de fremmøtte lever i en mesterskapseufori.

Åpningskampen endte det med tremålstap mot Slovenia, men atmosfæren i Berlin er fortsatt magisk.

SAMLET: Færøyske supporter jubler under gruppespillet i håndball-EM mellom Slovenia og Færøyene i Mercedes-Benz Arena. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Dette er en stor opplevelse. Det vekker følelser for en følelsesspiller som meg, sier Færøy-spiller Helgi Hildarson Hoydal til TV 2.

Hoydal spiller til daglig i KRS (Kristiansand) i REMA 1000-ligaen til daglig.

– Blir man litt rørt av dette?

– Ja, jeg kunne ikke la være å felle en liten tåre da nasjonalsangen ble sunget på torsdag. Jeg har en stor kjærlighet for landet mitt, legger 27-åringen fra Torshavn til.

Landslagssjef Peter Bredsdorff-Larsen er enig med Hoydal.

– Det er mange følelser på en sånn stor dag for Færøyene. Det er en dag vi aldri glemmer, sier dansken.

– Hva betyr dette for landet deres?

– Det er vanvittig stort. Man merket også gjennom forberedelsene at euforien er enorm. Det kan ikke beskrives.

– En usannsynlig talentmasse

Dagen etter åpningskampen er det langt flere journalister enn vanlig som har møtt opp for å få en bit av det færøyske eventyret.



For blant drøye 52.000 innbyggere har herrelandslaget i håndball klart å kvalifisere seg til europamesterskapet for første gang.

– Håndball er veldig populært på Færøyene, spesielt de siste to årene har det skjedd mye. Folk har ikke snakket om annet de siste seks månedene etter at vi kvalifiserte oss enn at de gleder seg til Berlin, sier Hakun West av Teigum.

Spillerne TV 2 snakker med roser det færøyske håndballforbundet og de mange ildsjelene rundt omkring for jobben de har gjort og gjør.

Nasjonen har de siste årene også hevdet seg på juniornivå. Det gleder landslagssjefen.

– Det er utvikling av en håndballkultur hvor vi ser en usannsynlig talentmasse blant unge spillere som til sammen har gjort at vi i noen år nå har kjempet oss frem, sier Bredsdorff-Larsen og utdyper litt mer.

– Det er stor interesse og sinnsykt mange haller. Det er haller i alle småbygder, så adgangen til håndball og lysten til å spille er der. Og det at det kanskje ikke er så mye annet å gjøre, gjør at det er en enorm konsentrasjon rundt håndballen.



Hyller færøysk stortalent

De norske spillerne fikk med seg den færøyske dominansen på tribunen under åpningskampen.

– Det må man virkelig ta av seg hatten for. Det de stiller opp med med på tribunen er storartet. Det er nesten like stor idrett som det som skjer på banen. Det er utrolig gøy at den minste nasjonen stiller opp med nesten flest tilskuere, sier håndballguttas Petter Øverby.

Per nå er det kun en av de færøyske spillerne som spiller i hjemlandet i hverdagen. Resten har tatt steget ut til henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Island og Tyskland.

Blant dem er den 21-årige bakspilleren Elias Ellefsen á Skipagøtu.

STORTALENT: Elias Ellefsen á Skipagøtu er regnet som et av verdens største håndballtalenter. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Vi har et veldig ungt lag også, så jeg tror dette bare er starten på den færøyske historien, sier Skipagøtu.

– Hvordan skal det eventyret skal ende?

– Det får vi se.

Og de norske håndballgutta er ikke beskjedne på adjektiver når de får spørsmål om den færøyske unggutten.

– Det er et av de største talentene vi har i verden, faktisk. At Færøyene har fått til det er en bragd, sier Gøran Søgard Johannessen.

– Elias er en spektakulær spiller. Det finnes vel ikke en mer spektakulær spiller. Han har pasninger, skudd som ikke har noe sidestykke og er fortsatt ung, er beskrivelsen fra Øverby.

For Øverby og Harald Reinkind er lagkamerater med det unge talentet i den tyske storklubben THW Kiel. Lørdag kveld møtes de i den andre gruppespillkampen i Berlin. Foran blant annet 5000 færøyinger.