Aldri opplevd det før: – Helt ekstremt

SILKEBORG (TV 2): Thorir Hergeirsson stusser over spesielt én ting som skjedde under kvartfinalen.

De norske håndballjentene berget semifinalebilletten tirsdag kveld tross en rotete kamp med utvisninger, tekniske feil og klokketrøbbel i hallen.

Men det var spesielt feilbyttene til Norge Thorir Hergeirsson reagerte på.

Hergeirsson har vært landslagssjef siden 2009 for Norge og kan ikke huske å ha vært borti noe lignende.

– Vi har ikke opplevd dette. Jeg kan hvert fall ikke huske sist. Det er uvanlig og de pleier å være nøye på dette, så Tonje (Larsen) og jeg har egentlig vært helt rolige på slike ting, sa Hergeirsson til TV 2 etter kvartfinalen.

Må ha portvakt

I kvartfinalen skjedde det to ganger at Hergeirssons jenter ble avblåst for feil bytte og ble tildelt to minutters utvisninger. Én gang på slutten av første omgang, og så en gang til i starten av den andre omgangen.

Begge situasjonene ble ekstra ille ettersom Norge hadde en utvist fra før.

– Sånne feilbytter som dette – når vi er i undertall, målvakten skal bytte og utespilleren går ut før målvakten er ute. Jeg kan ikke huske sist.

– Må man sette opp en portvakt/dørvakt?

– Jeg lurer på om enten Mats Olsson (målvaktstrener) eller Tonje Larsen (landslagstrener) må bli portvakt, svarer landslagssjefen lattermildt.

– Det er helt ekstremt. Vi skriver dette på litt ekstra iver og tenning, og så tror jeg vi er nøyere i neste kamp, legger han til og beskriver en spillergruppe gruppe som hadde «innmari lyst» til å vinne tirsdag kveld.

Bredal Oftedal: – For gode for det

De norske håndballjentene ankom Danmark onsdag formiddag før semifinalen i Herning fredag.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal møtte det norske pressekorpset dagen derpå etter 30–23 seieren over Nederland.

– Vi har snakket litt om det, og vi er enige om at vi er for gode for det. Det var nok litt tilfeldig. Det var mange utvisninger en periode, og da blir det litt kaotisk, forteller Bredal Oftedal til mediene.



– Hvordan får man trent for å luke ut slike feil som det var i går (tirsdag)?



– VI spiller to kamper hele året, hele tiden. Jeg vet ikke. Sånt skjer. Hvis det skjer igjen, så skal vi ta den praten igjen. Da er jeg med på det, svarer kapteinen med et smil om munnen.

– Vi skal ha et bevisst fokus på det. Kanskje ha noen på benken som er enda mer klare og dobbeltsjekker at det ikke skjer, svarer kapteinen.



I semifinalen fredag venter enten Danmark eller Montenegro. De møter hverandre i Herning onsdag kl. 20.30.